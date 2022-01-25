Путин попросил Минобрнауки не жадничать в поддержке магистрантов-олимпиадников

Министерство науки и высшего образования подготовит предложения о грантовой поддержке студентов магистратуры, успешно выступающих на международных олимпиадах. На ее отсутствие президенту Владимиру Путину пожаловался студент второго курса магистратуры Нижегородского государственного университета Максим Емелин.

Помощник главы государства Андрей Фурсенко подчеркнул, что вместе с Минобрнауки можно было бы подумать, каким образом поощрять таких студентов. "Потому что, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России", - заметил он.

- Валерий Николаевич (Фальков - прим. "РГ"), чего мы жадничаем-то? - спросил Путин у министра науки и высшего образования.

- Обязательно сделаем, - заверил в ответ Фальков.

Министр заметил, что сегодня у университетов есть право предоставлять особые преференции олимпиадникам, поступающим в магистратуру. "Но что касается материальной поддержки, в том числе стипендии, мы проработаем и представим. Конечно, такая поддержка должна быть особая. Не будем жадничать", - заявил глава Минобрнауки.