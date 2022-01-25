Путин призвал обеспечить доступность подготовки математиков и информатиков

Президент России Владимир Путин назвал принципиальной задачей подготовку специалистов по математике и информатике, начиная со школы. Такое мнение он высказал на встрече со студентами в Татьянин день.

"Наша принципиальная задача - обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике, причем уже с самых юных лет, чтобы любой школьник, если у него есть желание, мог изучать эти предметы на углубленном уровне", - сказал глава государства.

Он добавил, что по специальностям, предполагающим серьезное изучение математики, распределяется более половины бюджетных мест в вузах. "Математика - не какая-то абстрактная, отвлеченная область знаний", а "наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей", подчеркнул президент.

Владимир Путин также пригласил участников встречи посетить Международный математический конгресс, который пройдет летом в Санкт-Петербурге.