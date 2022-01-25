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25.01.2022 13:59
Рубрика: Власть

Путин призвал обеспечить доступность подготовки математиков и информатиков

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин назвал принципиальной задачей подготовку специалистов по математике и информатике, начиная со школы. Такое мнение он высказал на встрече со студентами в Татьянин день.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"Наша принципиальная задача - обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике, причем уже с самых юных лет, чтобы любой школьник, если у него есть желание, мог изучать эти предметы на углубленном уровне", - сказал глава государства.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Он добавил, что по специальностям, предполагающим серьезное изучение математики, распределяется более половины бюджетных мест в вузах. "Математика - не какая-то абстрактная, отвлеченная область знаний", а "наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей", подчеркнул президент.

Владимир Путин также пригласил участников встречи посетить Международный математический конгресс, который пройдет летом в Санкт-Петербурге.

Власть Работа власти Общество Образование Президент

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