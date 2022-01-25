Путин проведет совещание с правительством и встречу с итальянскими инвесторами

Завтра, 26 января, президент встретится с членами правительства. На повестке - создание научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается доклад министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Также будет рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Кроме того, Владимир Путин пообщается по видеосвязи с руководителями ведущих итальянских компаний. Планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективы расширения деловых связей между предпринимателями. Особое внимание - возможностям усиления взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.