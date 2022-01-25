Россия и Китай вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов, заявил президент Владимир Путин.

"Известным стимулом популяризации спорта в обществе служат и крупные международные соревнования. Считаю их главной задачей вовлечение в спорт как можно большего числа граждан и укрепление дружбы между народами. Эти подходы разделяют и организаторы предстоящих Игр - наши китайские друзья. Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь - равноправие и справедливость", - сказал Путин на встрече со спортсменами сборной команды России в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине, которая прошла в формате видеоконференции.

Он отметил, что в период открытия олимпиады планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта", - добавил глава государства.