Путин заверил молодых ученых в поддержке государства

Государство поддержит молодых ученых, в первую очередь, успешных. В том числе речь идет и об обеспечении жильем. Кроме того, нужно создать условия для работы в высокотехнологичных компаниях. Об этом президент заявил на встрече со студентами в формате видеоконференции.

"Система грантов для молодых ученых работает достаточно успешно", - оценил Владимир Путин. "Попасть в эту систему нужно, конечно, проявляя свои творческие способности и добиваясь определенных результатов", - добавил он. Президент напомнил, что в первую очередь государство должно поддерживать тех, кто добивается значимых успехов в научном творчестве.

Не надо забывать и о бытовых вещах, среди которых - обеспечение жильем, продолжил президент. Есть жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье, перечислил он. Нужно стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей, подчеркнул Путин.

Очень важно создать условия для молодых людей, которые бы позволили им не только заниматься наукой, но и одновременно работать в отечественных высокотехнологичных компаниях, продолжил президент. Компании уже занимаются этим давно и успешно, создают свои кафедры. И нужно с ними активнее поработать, чтобы они создавали условия, которые позволяли бы им добиваться хороших результатов и быть более конкурентоспособными и в стране и на мировых рынках, заключил он.