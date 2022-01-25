Размер литпремии "Национальный бестселлер" уменьшен в этом году

Литературная премия "Национальный бестселлер" уже в двадцать второй раз объявила о старте нового сезона. Победитель премии, обладающий, по мнению Большого и Малого жюри, самым большим потенциалом интеллектуального бестселлера, получит серьезный денежный приз и всероссийское признание.

Вот уже более 20 лет премия "Нацбест" остается верной своему девизу: "Проснуться знаменитым", и на этот раз от наиболее известных и уважаемых представителей литературы и искусства, книгоиздателей, критиков и журналистов ждут новых открытий, а именно достойных претендентов на победу. Каждый из довольно внушительного списка номинаторов (всего их 48) может выдвинуть на конкурс одно прозаическое произведение, обладающее, на их взгляд, потенциалом интеллектуального бестселлера, созданное на русском языке и впервые опубликованное в 2021 году или известное им в рукописи.

Организаторы премии напоминают, что к конкурсу не допускаются биографии формата "ЖЗЛ". Также они оставляют за собой право отказать в номинации произведениям, "засветившимся" в коротких списках других крупных литературных премий.

По традиции победитель "Нацбеста", на сегодняшний день единственной крупной литературной премии, чья церемония награждения проходит в Санкт-Петербурге, получит солидный денежный приз. Но, к сожалению, трудные времена не обошли стороной и "Нацбест", и в этом сезоне размер главной премии пришлось уменьшить. Победитель Нацбеста-2022 получит 500 тысяч рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором. Финалисты премии получат по 50 тысяч рублей.

Длинный список претендентов на главный приз объявят уже 3 февраля.15 апреля станет известен Короткий список. Имя лучшего из лучших узнаем 29 мая.

В прошлом году победителем "Нацбеста" стал Александр Пелевин с романом "Покров-17". В разное время лауреатами премии становились Михаил Елизаров ("Земля"), Андрей Рубанов ("Финист Ясный Сокол"), Алексей Сальников ("Петровы в гриппе и вокруг него"), Анна Козлова ("F20"), Леонид Юзефович ("Зимняя дорога"), Сергей Носов ("Фигурные скобки") и многие другие.