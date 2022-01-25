Разработаны рекомендации по проверке сотрудников организаций на COVID-19

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации тестирования сотрудников. В ведомстве подчеркивают "исключительно рекомендательный характер" документа.

Самих рекомендаций в открытом доступе пока нет. "Ведомости" пишут, что Роспотребнадзор рекомендует проверять работников в зависимости от размера штата. Например, в организациях, где работают менее 500 человек, тестировать персонал следует два раза в неделю, при штате 500-1000 человек - раз в неделю.

А в крупных компаниях (со штатом более тысячи человек) тестирование рекомендуется проводить минимум один раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих в удаленном режиме, но ее придется пройти при возвращении из отпусков, командировок и с больничных. В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что рекомендации предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников. Документ описывает лишь "наиболее оптимальные алгоритмы этой работы", подчеркнули в ведомстве.

"Документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению. Пока это проект, который обсуждается с бизнесом", - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что проект рекомендаций был разработан по запросу самого бизнеса.