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25.01.2022 15:26
Рубрика: Общество

Анастасия Ракова рассказала о переводе услуг ЗАГС в центры госуслуг

Текст: Любовь Проценко
Специалисты московских офисов "Мои Документы" с мая прошлого года оказали 150 тысяч новых услуг ЗАГС. В их число входит и неторжественная регистрация брака - в центрах поженились 9,5 тысячи пар. Согласно постановлению Мэра столицы, с сегодняшнего дня в офисах "Мои Документы" можно внести сведения об иностранных документах в реестр ЗАГС. А с 31 января в 11 офисах можно будет получить узкопрофильные услуги ЗАГС. Задать вопросы по процессу предоставления услуг ЗАГС теперь можно на видеоконсультации со специалистом на портале mos.ru. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Популярность услуг ЗАГС в офисах "Мои Документы" постоянно растет. Жителям удобно оформлять услуги по комфортному графику - без выходных и перерывов. С мая прошлого года в центрах госуслуг появились новые услуги ЗАГС, за это время их оказали около 150 тысяч раз, самой востребованной оказалась выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния - за ней обратились около 110 тысяч горожан, а 9,5 тысячи пар зарегистрировали брак в неторжественной обстановке. Сегодня мэр города подписал постановление, согласно которому во флагманах теперь можно внести сведения об иностранных документах в реестр ЗАГС, а в 11 центрах госуслуг будут работать сотрудники ЗАГС, которые окажут горожанам узкопрофильные услуги. Для удобства горожан сегодня мы также запускаем видеоконсультации на mos.ru с сотрудниками центров госуслуг по темам ЗАГС - житель может задать вопрос, не обращаясь в офис", - рассказала она.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Как говорится в постановлении Сергея Собянина, теперь услугу по регистрации расторжения брака сможет получить любой заявитель независимо от принадлежности к гражданству РФ, если запись акта о заключении брака содержится в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, а повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния могут получить иностранные граждане, лица без гражданства и заинтересованные лица.

Также во флагманских офисах граждане РФ могут внести сведения об иностранных документах, удостоверяющих акты гражданского состояния, в Единый государственный реестр ЗАГС. С 31 января в 11 офисах начнут работать сотрудники ЗАГС, которые будут предоставлять узкоспециализированные услуги. Ранее их можно было получить только со вторника по субботу в часы приема заявителей. Теперь для удобства жителей они будут доступны ежедневно, без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00.

Перечень 11 офисов "Мои Документы" для оказания узкоспециализированных услуг ЗАГС:

  • ЦАО - Центр госуслуг района Замоскворечье (ул. Бахрушина, д. 13)
  • САО - Центр госуслуг района Сокол (Чапаевский пер., д. 16)
  • СВАО - Центр госуслуг района Алексеевский (ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 3)
  • ВАО - Центр госуслуг района Новогиреево (ул. Алексея Дикого, д. 3)
  • ЮВАО - Центр госуслуг района Марьино (ул. Совхозная, д. 41)
  • ЮЗАО - Центр госуслуг района Черемушки (ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2)
  • ЮАО - Центр госуслуг Нагорный и Нагатино-Садовники (Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4)
  • ЗАО - Центр госуслуг районов Можайский и Кунцево (ул. Маршала Неделина, д. 40)
  • СЗАО - Центр госуслуг районов Северное и Южное Тушино (ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1)
  • ЗелАО - Центр госуслуг района Савелки (Зеленоград, корп. 337)
  • ТиНАО - Центр госуслуг поселения Троицк (Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4)

При этом торжественная регистрация брака по-прежнему проходит во Дворцах бракосочетания и на выездных площадках.

Теперь вопросы видеоконсультаций на mos.ru с сотрудниками "Мои Документы" затрагивают услуги по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, выдаче повторных свидетельств (справок) и проставлению апостиля на документы ЗАГС, выданные соответствующим органом. Всего на mos.ru специалисты проконсультируют по более 200 услугам, доступным в офисах "Мои Документы".

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, подать заявление на регистрацию брака граждане РФ могут онлайн на портале mos.ru. При оплате государственной пошлины на mos.ru действует скидка 30 процентов.

Центры предоставляют более 280 госуслуг, 98% из которых можно получить по экстерриториальному принципу. Офисы работают по графику - с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

В регионах Общество Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Государственные интернет-услуги

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