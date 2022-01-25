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25.01.2022 18:12
Рубрика: Общество

Департамент СМИ и рекламы Москвы подвел итоги конкурса социальной рекламы "Твой взгляд"

Текст: Александр Гвардис

В Москве подведены итоги второго сезона конкурса социальной рекламы "Твой взгляд". В этом году оргкомитет получил около 480 заявок из 48 вузов Москвы. Победителями и призерами в трех номинациях стали 12 авторов.

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Работы победителей разместят на билбордах. "Этот конкурс для молодых, для студентов, для тех, кто создает новый креатив. Здесь очень важно, что мы видим новый подход, новый взгляд на вроде бы уже понятные, известные вещи - и это самое ценное, что есть в этом конкурсе", - отметил руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Иван Шубин.

Конкурс "Твой взгляд" был запущен в 2019 году и проводится при поддержке департамента.

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