Ефимов: В Зеленограде создадут экологичный промышленно-строительный комплекс

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в Восточной коммунальной зоне Зеленограда построят экологичный промышленно-строительный комплекс. Город выделит под него около 17 га земли.

"Комплекс займет 80 тыс. кв. м. Здесь появятся производственные объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов - домов на колесах. В городе будет создано 660 новых рабочих мест. Застройщик вложит в реализацию проекта 2,25 млрд рублей", - прокомментировал решение властей столицы заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Появится в комплексе, в частности, экологичное предприятие по выпуску материалов премиум-класса, имитирующих натуральный камень, керамики, архитектурного бетона и кирпича, внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства, сантехнических модулей для жилых домов.