Эксперт: Минувший год стал уникальным для фондовых рынков

Высокие показатели мировых фондовых рынков связаны с дешевыми купюрами, выпущенными в США, Европе и Китае, а также с нарастающими темпами восстановления экономик развитых мировых держав. Объем инвестиций, поступивших в рынок акций, превзошел не только все оптимистичные прогнозы на 2021 год, но и уровень вложений в другие сегменты. Например, фонды облигаций привлекли только половину от вложений в акции - 496 миллиардов долларов, а фонды денежного рынка - только треть, 260 миллиардов.
В 2022-м неизбежны последствия роста объемов во всех сегментах вложений: резкий рост в начале года, спонтанные распродажи в марте из-за пандемии и рекордный рост в ноябре-декабре. Увеличилось и число частных инвесторов: только на Мосбирже в прошлом году зарегистрировались пять миллионов участников, общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило три миллиона. Диверсификация портфеля вложений стала основным трендом среди частных инвесторов, которая сохранилась и в текущем году. По-прежнему наиболее востребованными остаются акции компаний нефтегазовой и финансовой отраслей, авиаперевозчиков и импортных IT-компаний.
Именно эти тренды сформировали фондовый рынок 2021 года и позволили сбыться многим прогнозам с гораздо более высокими показателями, чем ожидалось. Например, что объемы вложений в ценные бумаги превысят количество депозитов. Что самыми перспективными направлениями для инвестиций в американские компании станут нефтегазовая и IT-отрасли: в итоге доходность этих компаний выросла на 46 и 31 процент соответственно, как и дивиденды инвесторов. По итогам года также реализуются такие прогнозы, как рост стоимости нефти и снижение - золота, при этом нефть, а вместе с ней и рубль (плюс два процента) подорожали в среднем на 30-40 процентов быстрее, чем ожидалось.
Американский рынок по итогам года стал наиболее выгодным для инвестиций, что было ожидаемо. Доходность от вложений в крупнейшие технологические компании США выросла от 20 до 50 процентов. На криптовалютном рынке лидирующую позицию по-прежнему занимает биткоин - его котировки за год выросли с 30 тысяч до 56 тысяч долларов. Доля инвесторов в общем количестве покупателей недвижимости осталась на прогнозируемом уровне в пределах 10-20 процентов, которые приобретают площадь не для извлечения краткосрочного, а в целях долгосрочного владения активом.
По итогам 2021 года можно сделать вывод, что он был самым эффективным и выгодным как для частных инвесторов, так и для компаний. В 2022-м неизбежны последствия роста объемов во всех сегментах вложений в виде рисков ускоряющейся долларовой инфляции, ограничений из-за нового штамма коронавируса, напряжения в геополитической ситуации. Поэтому к вопросу инвестирования необходимо подходить серьезно: обращать большее внимание на зарубежные фондовые рынки, диверсифицировать портфель и регулярно мониторить ситуацию.