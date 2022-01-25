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25.01.2022 11:10

Эксперт: Минувший год стал уникальным для фондовых рынков

Текст: Николай Моженков (президент закрытого клуба предпринимателей Conclave)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 15(8663)
Минувший год стал уникальным для мировых и российских фондовых рынков. Синергия роста биржевых индексов, сырья, доллара, криптовалют и вложений в недвижимость с волатильностью валют и инфляционным ударом сделала 2021-й достаточно успешным для тех, кто выбрал фондовый рынок акций для инвестиций. Он привлек почти 900 миллиардов долларов, что превысило объемы инвестиций за последние 19 лет.

Высокие показатели мировых фондовых рынков связаны с дешевыми купюрами, выпущенными в США, Европе и Китае, а также с нарастающими темпами восстановления экономик развитых мировых держав. Объем инвестиций, поступивших в рынок акций, превзошел не только все оптимистичные прогнозы на 2021 год, но и уровень вложений в другие сегменты. Например, фонды облигаций привлекли только половину от вложений в акции - 496 миллиардов долларов, а фонды денежного рынка - только треть, 260 миллиардов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В 2022-м неизбежны последствия роста объемов во всех сегментах вложений: резкий рост в начале года, спонтанные распродажи в марте из-за пандемии и рекордный рост в ноябре-декабре. Увеличилось и число частных инвесторов: только на Мосбирже в прошлом году зарегистрировались пять миллионов участников, общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило три миллиона. Диверсификация портфеля вложений стала основным трендом среди частных инвесторов, которая сохранилась и в текущем году. По-прежнему наиболее востребованными остаются акции компаний нефтегазовой и финансовой отраслей, авиаперевозчиков и импортных IT-компаний.

Именно эти тренды сформировали фондовый рынок 2021 года и позволили сбыться многим прогнозам с гораздо более высокими показателями, чем ожидалось. Например, что объемы вложений в ценные бумаги превысят количество депозитов. Что самыми перспективными направлениями для инвестиций в американские компании станут нефтегазовая и IT-отрасли: в итоге доходность этих компаний выросла на 46 и 31 процент соответственно, как и дивиденды инвесторов. По итогам года также реализуются такие прогнозы, как рост стоимости нефти и снижение - золота, при этом нефть, а вместе с ней и рубль (плюс два процента) подорожали в среднем на 30-40 процентов быстрее, чем ожидалось.

2021 год был эффективным как для частных инвесторов, так и для компаний

Американский рынок по итогам года стал наиболее выгодным для инвестиций, что было ожидаемо. Доходность от вложений в крупнейшие технологические компании США выросла от 20 до 50 процентов. На криптовалютном рынке лидирующую позицию по-прежнему занимает биткоин - его котировки за год выросли с 30 тысяч до 56 тысяч долларов. Доля инвесторов в общем количестве покупателей недвижимости осталась на прогнозируемом уровне в пределах 10-20 процентов, которые приобретают площадь не для извлечения краткосрочного, а в целях долгосрочного владения активом.

По итогам 2021 года можно сделать вывод, что он был самым эффективным и выгодным как для частных инвесторов, так и для компаний. В 2022-м неизбежны последствия роста объемов во всех сегментах вложений в виде рисков ускоряющейся долларовой инфляции, ограничений из-за нового штамма коронавируса, напряжения в геополитической ситуации. Поэтому к вопросу инвестирования необходимо подходить серьезно: обращать большее внимание на зарубежные фондовые рынки, диверсифицировать портфель и регулярно мониторить ситуацию.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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