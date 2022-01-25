Дизайнер показала, как строить сервизы и вазы из шрифта

Если рассказать о нем простыми словами, будет так. Шрифт этот напоминает детский конструктор - акриловые плашечки на одну, две, три дырки, а также окружности, полуокружности и четверть-окружности с такими же дырками и шпенечками… Из этого набора при желании можно легко собрать любую букву алфавита. Причем не только кириллицы или латиницы, но и арабского письма, и китайских иероглифов, и любого другого языка. А также - вполне внятные пиктограммы и любые другие рисунки.
На выставке "Придумали и сделали! Языковые конструкции", открытой во Всероссийском Музее декоративного искусства, в этом легко может убедиться любой посетитель, поиграв предложенными деталями шрифта-"конструктора". А сама автор предлагает вниманию зрителей огромную доску, на которой из придуманных ею девяти деталей шрифта возникают всевозможные пейзажи, натюрморты и орнаменты. Как музыка из семи нот.
Впрочем, Виктория Нурисламова пошла еще дальше. Узоры из этих плоских соединений она превратила в трехмерные объемы. Как будто вырастила из нарисованного на бумаге плана высотное здание. И оказалось, что написанные (точнее, составленные из модулей) буквы, подрастая в вышину, вполне могут стать, например, прототипом чайного сервиза. Или необычной вазы.
К слову, выполненные в керамике эти сервизы и вазы на выставке тоже есть. Выглядят они очень выразительно и стильно. И только взглянув на чайник сверху или представив его "в разрезе", можно догадаться, что он "вырос" из буквы "Ч" или "Ф".
Более того. Однажды пытливые инженерные мозги дизайнера соединили детали шрифта в причудливый орнамент. Но не жестко, а винтиками. Получилась движущаяся в разных направлениях игрушка. Но если воспроизвести ее очертания на ткани или войлоке - выйдет коврик с национальным узором. Что, кстати, уже и взяли на вооружение партнеры Виктории Нурисламовой. Платье из ткани с таким орнаментом и коврики с узорами на основе шрифта "Структура" на выставке тоже можно увидеть. И разглядеть, и потрогать.
Впрочем, потенциал необычного шрифта еще не исчерпан. Сейчас Виктория работает над тем, чтобы придуманную ей "игрушку" трансформировать в нечто иное. Например, показывала она, если двигать ее и фиксировать каждый слой изменения контура, выходят такие выразительные, "переливчатые" объемы. Пока они представлены здесь в виде причудливых ваз. Но нетрудно вообразить, что могут стать, например, архитектурными шедеврами.
В 2020 году Виктория Нурисламова стала одним из победителей конкурса "Придумано и сделано в России", который проводит Всероссийский музей декоративного искусства.
"Интересно, что активно голосовали за ее проект итальянские члены жюри, - отмечает Наталья Логинова, руководитель Центра моды и дизайна, действующего в музее. - Как победителю в номинации "Коллекционный дизайн" мы предоставили Виктории Нурисламовой возможность устроить персональную выставку - это наша награда".
Не каждый молодой дизайнер (а Виктории всего 28 лет) удостаивается такой возможности.
КСТАТИ
Выставка Виктории Нурисламовой "Языковые конструкции" открыта с 21 января по 6 февраля 2022 во Всероссийском музее декоративного искусства.