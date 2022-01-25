Дизайнер показала, как строить сервизы и вазы из шрифта

Началось с буквы. "Как и положено - в начале было слово!", - смеется сейчас молодой дизайнер Виктория Нурисламова. Три года назад созданный ею модульный шрифт "Структура" получил награду на престижном международном конкурсе Type Directors Club New York, после чего был показан на 15 выставках и опубликован в ежегоднике Typodarium для любителей типографики всего мира.

Если рассказать о нем простыми словами, будет так. Шрифт этот напоминает детский конструктор - акриловые плашечки на одну, две, три дырки, а также окружности, полуокружности и четверть-окружности с такими же дырками и шпенечками… Из этого набора при желании можно легко собрать любую букву алфавита. Причем не только кириллицы или латиницы, но и арабского письма, и китайских иероглифов, и любого другого языка. А также - вполне внятные пиктограммы и любые другие рисунки.

На выставке "Придумали и сделали! Языковые конструкции", открытой во Всероссийском Музее декоративного искусства, в этом легко может убедиться любой посетитель, поиграв предложенными деталями шрифта-"конструктора". А сама автор предлагает вниманию зрителей огромную доску, на которой из придуманных ею девяти деталей шрифта возникают всевозможные пейзажи, натюрморты и орнаменты. Как музыка из семи нот.

Впрочем, Виктория Нурисламова пошла еще дальше. Узоры из этих плоских соединений она превратила в трехмерные объемы. Как будто вырастила из нарисованного на бумаге плана высотное здание. И оказалось, что написанные (точнее, составленные из модулей) буквы, подрастая в вышину, вполне могут стать, например, прототипом чайного сервиза. Или необычной вазы.

К слову, выполненные в керамике эти сервизы и вазы на выставке тоже есть. Выглядят они очень выразительно и стильно. И только взглянув на чайник сверху или представив его "в разрезе", можно догадаться, что он "вырос" из буквы "Ч" или "Ф".

Фото: Пресс-служба Музея декоративного искусства

Более того. Однажды пытливые инженерные мозги дизайнера соединили детали шрифта в причудливый орнамент. Но не жестко, а винтиками. Получилась движущаяся в разных направлениях игрушка. Но если воспроизвести ее очертания на ткани или войлоке - выйдет коврик с национальным узором. Что, кстати, уже и взяли на вооружение партнеры Виктории Нурисламовой. Платье из ткани с таким орнаментом и коврики с узорами на основе шрифта "Структура" на выставке тоже можно увидеть. И разглядеть, и потрогать.

Впрочем, потенциал необычного шрифта еще не исчерпан. Сейчас Виктория работает над тем, чтобы придуманную ей "игрушку" трансформировать в нечто иное. Например, показывала она, если двигать ее и фиксировать каждый слой изменения контура, выходят такие выразительные, "переливчатые" объемы. Пока они представлены здесь в виде причудливых ваз. Но нетрудно вообразить, что могут стать, например, архитектурными шедеврами.

В 2020 году Виктория Нурисламова стала одним из победителей конкурса "Придумано и сделано в России", который проводит Всероссийский музей декоративного искусства.

"Интересно, что активно голосовали за ее проект итальянские члены жюри, - отмечает Наталья Логинова, руководитель Центра моды и дизайна, действующего в музее. - Как победителю в номинации "Коллекционный дизайн" мы предоставили Виктории Нурисламовой возможность устроить персональную выставку - это наша награда".

Не каждый молодой дизайнер (а Виктории всего 28 лет) удостаивается такой возможности.

КСТАТИ

Выставка Виктории Нурисламовой "Языковые конструкции" открыта с 21 января по 6 февраля 2022 во Всероссийском музее декоративного искусства.