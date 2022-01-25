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25.01.2022 11:19
Рубрика: Общество

Как выстроить взаимодействие государства и частной медицины

Текст: Евгений Туголуков (основатель группы медицинских компаний)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 15(8663)
Сегодня частные медицинские компании могут стать драйверами экономического роста и помощниками государства в решении масштабных социальных задач. Это связано с тем, что вот уже два года в условиях пандемии отечественная система здравоохранения испытывает беспрецедентное напряжение. Она прошла испытание на прочность, но государству и бизнесу необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, для того чтобы переломить негативный тренд и решить задачи по обеспечению устойчивого роста населения и повышению качества жизни россиян. Инвестиции в медицину - как государственные, так и частные - являются залогом экономического здоровья страны.
Фото: Максим Мишин/ РИА Новости
Частные клиники могут привлечь для помощи в системе здравоохранения

Медицина - высокотехнологичная отрасль, которая обеспечивает рабочие места в лечебных учреждениях, а также в смежных отраслях, связанных с производством оборудования, фармацевтике. Само по себе развитие медицинской инфраструктуры: строительство и ремонт больниц, их транспортное обслуживание, телекоммуникации - является синонимом развития экономики в целом. Кроме того, борьба за здоровье и жизнь людей двигает вперед науку и образование, поднимая общий культурный и интеллектуальный потенциал.

Как это проявляется на практике? Приведу пример. Для того чтобы в одном из регионов ЦФО был открыт многофункциональный клинико-диагностический центр со стационаром, рассчитанный более чем на 100 тысяч посещений в год, потребовалось вложить около одного миллиарда рублей. Средства пошли на строительство и отделку здания площадью четыре-пять тысяч квадратных метров с использованием дизайна "исцеляющей среды", закупку современного медоборудования и материалов. В соответствии с принятой сейчас моделью ESG (Environmental, Social and Corporate Governance - концепция управления, построенная на вовлечении бизнеса в решение экологических и социальных проблем) весь девелопмент должен осуществляться с учетом минимизации воздействия на окружающую среду, максимальной энергоэффективности при дальнейшей эксплуатации и должен быть рассчитан на утилизацию и переработку отходов.

Успешная и востребованная деятельность центра предполагает привлечение квалифицированных врачей и младшего медперсонала, которым необходимо обеспечить достойные условия труда, зарплату и соцгарантии. Речь идет не только о создании сотен новых рабочих мест, но и об обучении сотрудников с привлечением к этому процессу ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских и образовательных медучреждений.

Частные клиники, гибко реагирующие на запросы граждан, способны разгрузить бюджетные учреждения здравоохранения

Важно не допускать противопоставления государственных медорганизаций негосударственным. Это сообщающиеся сосуды - частные клиники, гибко реагирующие на запросы, способны разгрузить бюджетные учреждения здравоохранения. Не стоит забывать и о том, что медицинские компании являются добросовестными налогоплательщиками и что их отчисления позволяют в том числе увеличивать ассигнования на госпрограммы в здравоохранении.

Государство и частные медорганизации являются партнерами, надо только правильно выстроить их взаимодействие. Современные клиники могут стать опорой для системы соцобслуживания населения на прилегающей территории, взяв на себя заботу о жителях старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. Соответствующие механизмы заложены в принятом недавно Постановлении правительства "О внесении изменений в государственную программу РФ "Социальная поддержка граждан".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Для того чтобы партнерство с государством развивалось более успешно, необходимо активизировать процесс консолидации в частной медицине, который сегодня уже идет через слияние действующих в регионах компаний при создании с нуля новых филиалов.

Формирование крупных сетевых структур, управляющих многофункциональными клиниками в регионах страны, позволит сократить издержки (логистика, закупки) и, таким образом, повысить доступность услуг и сделать их одинаково качественными вне зависимости от места расположения - от Калининграда до Владивостока. Кроме того, большие системообразующие компании, которые дорожат своей репутацией и имеют рассчитанную на десятилетия стратегию, проявляют в работе гораздо больше ответственности, чем небольшие игроки, заинтересованные в сиюминутной прибыли. А в такой отрасли, как медицина, это имеет жизненно важное значение.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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