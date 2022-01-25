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25.01.2022 11:08

Какие отрасли в 2021 году показали наибольшую прибыльность

Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Экономика Центрального округа № 15(8663)
Рентабельность крупных и средних предприятий в России достигла максимума за 13 лет, при этом в число рекордсменов попали Белгородская и Владимирская области. Что было особенно прибыльным в условиях пандемии, выяснили аналитики Международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив официальную отчетность компаний.
Высокий рост рентабельности показали предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых. Фото: Валерий Морев/ ТАСС Высокий рост рентабельности показали предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых. Фото: Валерий Морев/ ТАСС
Высокий рост рентабельности показали предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых. Фото: Валерий Морев/ ТАСС

Если в первый коронакризисный год из-за жестких ограничений деловая активность в РФ, как и во всем мире, заметно снизилась, то уже к началу 2021-го экономика перешла к восстановлению. Финансовые показатели российского крупного и среднего бизнеса стремительно росли, выросла и рентабельность активов - то есть отношение прибыли к стоимости совокупного имущества, включая нематериальное.

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"За январь - сентябрь рентабельность составила 6,44 процента против 2,7 в аналогичном периоде прошлого года. Это максимальное значение за 13 лет. Больше оно было лишь в 2008 году - как раз перед тем, как Россию захлестнул глобальный экономический кризис", - напомнили в FinExpertiza.

Наибольшую прибыль относительно размера активов задекларировали предприятия Белгородской области - 42 процента. В топ-10 вошли Карелия, Мурманская, Вологодская и Новгородская, Курская и Липецкая (с рентабельностью на уровне 20 процентов), Астраханская и Еврейская автономная области. Ключ к успеху здесь - добыча полезных ископаемых, металлургия и химическая промышленность. Замкнул десятку Владимир с показателем 15,5 процента. В большинстве этих регионов прибыльность бизнеса выросла по сравнению с прошлым годом в два раза и более, отметили аналитики. Минимальную прибыль либо убытки показали предприятия республик Северного Кавказа, Архангельской и Ульяновской областей, а также Ненецкого АО и Севастополя.

В Центральной России относительно низкую, до пяти процентов, рентабельность бизнеса показали регионы с развитыми сектором услуг и машиностроением - например, Московская, Тульская, Воронежская, Калужская или Ярославская области. В то же время крупный и средний бизнес на Смоленщине и Тамбовщине заработал прилично: на уровне 10 процентов от стоимости активов.

"На фоне мирового сырьевого ралли наибольшую рентабельность продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых. Такие предприятия в январе - сентябре 2021 года получили прибыль в размере более 13 процентов от стоимости своих активов. Это ключевой для российской экономики сектор, финансовые результаты которого тянут за собой средний показатель по прочим отраслям в большинстве регионов, - сообщили "РГ" эксперты сети. - Также значима обрабатывающая промышленность, в особенности ее сырьевая часть - например, металлургия. Но экономика каждого региона обладает своей спецификой. Так, в Архангельской области макроотрасль добычи полезных ископаемых оказалась нерентабельной. Среднеотраслевой показатель обвалила, правда, добыча не нефти и газа, а других полезных ископаемых. Регион обладает крупными залежами углеводородов, но основные сверхприбыльные нефтегазоносные провинции находятся в соседнем Ненецком автономном округе". Весомый убыток принесла добыча сырья и бизнесу Ингушетии.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Высокую рентабельность в целом получили организации в сферах здравоохранения (без учета государственных медицинских учреждений) и социальных услуг - 9,3 процента, а также в области административного сопровождения бизнеса (8,6 процента) - к этой категории относят аренду оборудования, охрану и обслуживание зданий, хозяйственное обеспечение, работу кол-центров, дезинфекцию и тому подобное. Эти предприятия занимают в экономике незначительную долю по сравнению с реальным сектором и требуют меньших вложений.

На четвертом месте по соотношению прибыли и активов - обрабатывающая промышленность. В России эта отрасль лидирует по абсолютному размеру прибыли и во многом завязана на сырье. Рентабельность на уровне 7,5 процента показали предприятия торговли и сельского хозяйства. Ну а в число аутсайдеров попал бизнес в сфере услуг. Операции с недвижимостью, строительство, образование, гостиницы и рестораны, юридические консультации и аудит, инженерная и иная интеллектуальная деятельность обеспечили предприятиям рентабельность активов в размере от 0,7 до 2,6 процента соответственно.

Дальнейшие показатели рентабельности бизнеса в регионах будут зависеть от темпов восстановления экономики, внутреннего и глобального спроса, подчеркнули в FinExpertiza. Пока в фаворе остаются сырьевые предприятия, получающие огромную прибыль в связи с крайне удачным для них ценовым раскладом на мировых рынках.

Прямая речь

Елена Трубникова, президент сети FinExpertiza Global:

- Прибыльность бизнеса растет по мере преодоления последствий коронавирусного кризиса, восстановления глобального спроса и налаживания цепочек поставок. Однако основные прибыли приходятся прежде всего на сырьевые предприятия, ориентированные на экспорт. Это стимулирует дальнейший приток инвестиций именно в добывающий сектор в ущерб высокотехнологичным производствам, провоцирует сохранение сырьевой ориентации экономики и ставит ее в зависимость от колебаний ценовой конъюнктуры на товарных рынках. Ситуативно из-за пандемии приток денег ощутила сфера здравоохранения, также выиграла административная деятельность, поскольку компаниям было важно обеспечить стабильную работу в новых непростых реалиях.

В то же время малый и средний бизнес из-за разогнавшейся инфляции сталкивается с ростом издержек. На фоне угрозы новых волн пандемии предприниматели вынуждены планировать свою работу в условиях неопределенности. Против небольших предприятий, зависящих от розничного спроса, играет фактор медленного роста доходов населения. И вместе с тем повышаются кредитные ставки, что снижает потребление товаров и услуг и сокращает возможности компаний привлекать заемные средства.

Илья Телятников, заместитель директора, направление "Оценка и финансовый консалтинг" Группы компаний SRG:

- Белгородская, Липецкая и Курская области располагают предприятиями, связанными с добычей железной руды и черной металлургией. Эти компании показали существенное увеличение прибыли в связи с ростом цен на конечную продукцию в 2021 году. Так, в этот период рост цен на сталь составил 40 процентов.

Эти же отрасли стали локомотивом и для Карелии (добыча руды), и для Мурманской области (переработка руды). Таким образом, дело в большой степени не в регионах, а в отраслях.

Существенный рост некоторых регионов, в частности во Владимирской области, может быть связан с эффектом низкой базы. Рост прибыли в этом регионе показал ряд фармацевтических и пищевых производств.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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