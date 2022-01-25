Ковидный роддом под Белгородом проверят из-за смертей пациенток

Росздравнадзор проверит работу Шебекинской ЦРБ после публикаций о многочисленных смертях пациенток в развернутом на базе больницы роддоме для женщин, инфицированных COVID-19. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Ранее смертностью в медучреждении заинтересовался СК. По данным следователей, за год в больнице Шебекина скончались семь женщин и новорожденные дети. После гибели двух рожениц в октябре 2021 года уже назначалась проверка - сейчас она находится на стадии судебно-медицинских экспертиз, призванных установить причину смерти пациентов.

Шебекинская ЦРБ является единственным ковид-центром для беременных женщин в Белгородской области.