Кто и как убирает зимой столичные дворы

Снег в Москве идет каждые два-три дня. И двух месяцев не прошло с начала зимы, а сугробы намело полутораметровые, больше, чем обычно за весь сезон. Как техника расчищает проезжую часть дорог, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, знают все. Корреспонденты "РГ" задались целью посмотреть, кто и как откапывает наши дворы из снега.

Жалоб на их плохую очистку в соцсетях можно встретить немало. Но по нормам зимней уборки в Москве очередь до дворовых территорий доходит на вторые-третьи сутки. На первом месте - дороги, чтобы москвичи могли добраться на работу и с работы, отвести детей в школу и садик, сходить без проблем в поликлинику и магазин. Только вроде освободились рабочие, как погода обрушивает на город новый снегопад. "Малейшая передышка в осадках будет направлена на то, чтобы вывезти с дворовых территорий образовавшиеся после перекидки кучи снега", - успокоил на днях горожан заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

И в самом деле, как только небо чуть посветлело, возле жилых домов закипела работа. В один из дворов - пятиэтажки по улице Красноказарменной, 16, заглянули и мы. Фердос Сафаров, дворник ГБУ "Жилищник" района Лефортово там расчищал детскую площадку, перекидывая снег на газон. Выяснилось, что работает он в Лефортово уже 12 лет. Перевез маму из Таджикистана, получил российское гражданство, здесь же обзавелся семьей. "Снег надо убирать сразу, пока он легкий. Чуть опоздаешь, снег растопчут, и он становится тяжелым, превращается в лед, который надо уже ломом долбить", - делится Фердос профессиональными секретами. Вот почему в шесть утра он уже на работе, а домой вернуться может и ночью: "Когда сильный снегопад, на график не смотришь. Мне нравится моя работа, да и платят хорошо".

Во двор въезжает машина. Все 10 дворников, работающих на одном участке с Фердосом, рассаживаются по только что очищенным лавочкам - на обед им сегодня привезли плов и чай. "Зимой мы дворников всегда кормим горячими обедами, - рассказал "РГ" замглавы управы района Лефортово Адам Гаталов. - На 191 двор у нас 270 дворников. В сильные метели на помощь к ним приходят до 120 сотрудников управляющей компании и 25 активистов из управы. На этой неделе общими усилиями удалось расчистить более сотни дворов". Сложнее всего чистить, по словам Гаталова, участки возле высоченных ЖК-новостроек. Дворы там уже, чем у пятиэтажек, да еще и забиты машинами. Поэтому без лопаты там не обойдешься.

Еще одна дворовая беда - наледь, которая образуется на кромке застекленных балконов старых домов. На балконах одного из них - под номером 19 на Красноказарменной улице, мы увидели настоящие полутораметровые ожерелья из сосулек. Правда, пока я доставала телефон, чтобы сфотографировать их, во двор въехала автовышка. "По закону удалять такие сосульки должны жители, но если они упадут на головы прохожих, виновата будет УК, поэтому ликвидируем нарушения сами", - продолжает Гаталов.

Уборкой снега в городе ежедневно заняты около 50 тысяч человек

В районе "Царицыно" самый легкий в уборке двор у дома 8 по Ереванской улице, построенный по программе реновации. "Геометрия просчитана. Личный транспорт спрятан на подземной парковке. Приходит трактор, и через 15 минут двор чистый", - рассказал "РГ" глава управы района Царицыно Сергей Белов.

Во дворе дома 1 по Луганской улице обнаруживаем с лопатой в руках Наталью Мелюху, техника-смотрителя ГБУ "Жилищник" района Царицыно. "По собственной инициативе тружусь. Почему бы не помочь, когда нет своей срочной работы? - делится с "РГ" женщина. - Двор здесь большой, ребята явно сами не успеют все убрать, а скоро снова снегопад начнется". Ее примеру здесь нередко следуют и жители: берут лопаты в диспетчерской и откапывают свои авто во дворе. О том, что не вредно москвичам и самим лопату в руки взять, пишут в соцсетях и жители домов на улице Профсоюзной.