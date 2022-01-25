Московский экспорт косметики в 2021 году возрос почти на треть

Московский экспорт косметики в январе-октябре 2021 года увеличился на 27,7%, сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Москва является главным экспортером косметической продукции в стране, - отметил заммэра. На нее приходится 45,2 процента от всех российских поставок этого товара. А за рубеж за 10 месяцев 2021 года российская столица поставила косметическую продукцию на сумму 357 млн долл. - на 27,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года и на 12,3% больше, чем в 2019 году. Столичные производители косметики в 2021 году экспортировали свою продукцию в 86 стран, в 2020 году - в 90 стран, а в 2021 году - в 94 страны. Больше всего косметики везут в Белоруссию, которая закупила косметику на 86,4 млн долл. Казахстан закупил товар на 82,6 млн долл., Узбекистан - на 30,7 млн долл., Азербайджан - почти на 21 млн долл., Грузия - на 15,3 млн долл.

К тому же в минувшем году столичные экспортеры открыли для себя новые страны для поставок. Впервые московская косметика на общую сумму 560,2 тыс. долл. отправилась в Швейцарию, в Марокко - на 210,8 тыс. долл., в Доминиканскую Республику - на 52,4 тыс. долл., в Коста-Рику - почти на 50,6 тыс. долл. В целом в 2021 году столица увеличила экспорт всех категорий косметической продукции", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В этих поставках особое место занимает парфюмерия. Столичные производители вывезли на заграничные рынки парфюмерную продукцию на 45,5 млн долл. - это почти на 55% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Экспорт средств для макияжа и ухода за кожей увеличился почти на 40% - до 109,5 млн долл. Поставка эфирных масел принесла почти 1,6 млн долл. Это на 38,3% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Средства для бритья, составы для ванн, дезодоранты и освежители продали почти на 44 млн долл., прирост составил 22,2%.