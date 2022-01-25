Московский экспорт косметики в 2021 году возрос почти на треть

Новости

Песков призвал к диалогу по Fan ID 12:52
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "Группы ГАЗ" 12:49
Изготовлена первая партия гранатометов "Балкан" 12:48
ЛНР: ВСУ готовятся к боевым действиям в Донбассе 12:31
В Анталье впервые за 29 лет выпал снег 12:29
Лукашенко оценил возросшую роль белорусских ученых 12:26
Названы основные задачи врачей из НМИЦ 12:23
Таможня пресекла канал контрабанды военной продукции из России в США 12:21
Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов Навального 12:19
Досрочный период ЕГЭ и ОГЭ могут перенести 12:09
Новые технологии помогут вернуть зрение полностью слепым людям 11:58
20 боевых кораблей Балтийского флота вышли в море на учения 11:57
Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности 11:54
Задержаны фальшивомонетчики, сбывшие 9 миллионов поддельных рублей 11:54
Во Владимире полиция закрыла подпольный семейный банк 11:52
В Москве стало вдвое сложнее арендовать комнату 11:49
Общественники предложили компенсировать пассажирам задержки авиарейсов автоматически 11:41
Спасатели сняли 80 человек с двух "канаток" под Ташкентом из-за отключения электричества 11:38
В Литве продают секретную тюрьму ЦРУ 11:34
В Наро-Фоминске задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского 11:19
Больницы Киргизии перевели на автономное энергообеспечение 11:17
В Пуэрто-Рико сломали статую испанского конкистадора 11:16
Поражение легких при "омикроне" начинает развиваться на 9-10 день заболевания 11:13
Наталья Сергунина: В Москве в 2022 году планируется завершить основной объем работ по модернизации школ искусств 11:06
Сенатор Джабаров: США хотят подтолкнуть Киев к провокации в Донбассе 10:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 11:42
Рубрика: Экономика

Московский экспорт косметики в 2021 году возрос почти на треть

Текст: Александр Проценко
Московский экспорт косметики в январе-октябре 2021 года увеличился на 27,7%, сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Москва является главным экспортером косметической продукции в стране, - отметил заммэра. На нее приходится 45,2 процента от всех российских поставок этого товара. А за рубеж за 10 месяцев 2021 года российская столица поставила косметическую продукцию на сумму 357 млн долл. - на 27,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года и на 12,3% больше, чем в 2019 году. Столичные производители косметики в 2021 году экспортировали свою продукцию в 86 стран, в 2020 году - в 90 стран, а в 2021 году - в 94 страны. Больше всего косметики везут в Белоруссию, которая закупила косметику на 86,4 млн долл. Казахстан закупил товар на 82,6 млн долл., Узбекистан - на 30,7 млн долл., Азербайджан - почти на 21 млн долл., Грузия - на 15,3 млн долл.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Российский экспорт продовольствия установил новый исторический рекорд

К тому же в минувшем году столичные экспортеры открыли для себя новые страны для поставок. Впервые московская косметика на общую сумму 560,2 тыс. долл. отправилась в Швейцарию, в Марокко - на 210,8 тыс. долл., в Доминиканскую Республику - на 52,4 тыс. долл., в Коста-Рику - почти на 50,6 тыс. долл. В целом в 2021 году столица увеличила экспорт всех категорий косметической продукции", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В этих поставках особое место занимает парфюмерия. Столичные производители вывезли на заграничные рынки парфюмерную продукцию на 45,5 млн долл. - это почти на 55% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Экспорт средств для макияжа и ухода за кожей увеличился почти на 40% - до 109,5 млн долл. Поставка эфирных масел принесла почти 1,6 млн долл. Это на 38,3% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Средства для бритья, составы для ванн, дезодоранты и освежители продали почти на 44 млн долл., прирост составил 22,2%.

В регионах Экономика ВЭД Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности
За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19
ЛНР: ВСУ готовятся к боевым действиям в Донбассе
Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня
Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф