Названы улицы и парки Москвы, которые благоустроят в этом году

56 улиц и общественных пространств и 66 парков благоустроят в этом году в столице. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отмечает канал, работы пройдут во всех административных округах столицы. Так, в центре столицы приведут в порядок исторические кварталы Басманного района, Арбата и Хамовников, территорию у площади Павелецкого вокзала, Конюшковскую улицу, переулки между Тверской и Большой Никитской улицами.

Работы пройдут на Волоколамском шоссе и прилегающих территориях, продолжат благоустраивать Ленинского проспекта - в этом году на участке от Садового кольца до Университетского проспекта.

Продолжится создание "Парка Яуза" - работы пройдут на двух северных участках реки Яузы.

Также приведут в порядок 55 знаковых окружных объектов и парковых территорий общей площадью порядка 550 га.

Также будут приведены в порядок и восстановлены парки Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, Кусково, Щукинского, Всесвятская роща, "Долина реки Химки".

Напомним, что с 2011 года количество парковых территорий в столице увеличилось до 886, благоустроены 441 улица и общественное пространство, преобразились 36 набережных Москвы-реки.