"Оживший труп" в тверском морге оказался кадром из сериала

Минздрав Тверской области назвал фейком новость о якобы ожившем трупе в одном из моргов региона.

В соцсети в понедельник появилась видеозапись оживающего трупа в морге на территории Тверской области: мужчина, лежащий под простыней на столе, вдруг начинает двигаться и встает.

В министерстве здравоохранения региона заявили, что размещенная в сети информация - фейковая.

- Выяснилось, что это кадры из нового сериала "И снова здравствуйте", тизер фильма уже есть в интернете, - пояснили в минздраве.

В ведомстве, кроме того, подчеркнули, что помещение на видео, которое обозначено как якобы "один из тверских моргов", таковым не является.

- В Твери моргов, похожих на тот, что фигурирует в видеозаписи, нет, - добавили в минздраве.