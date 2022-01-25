"Оживший труп" в тверском морге оказался кадром из сериала

Минздрав Тверской области назвал фейком новость о якобы ожившем трупе в одном из моргов региона.
В соцсети в понедельник появилась видеозапись оживающего трупа в морге на территории Тверской области: мужчина, лежащий под простыней на столе, вдруг начинает двигаться и встает.
В министерстве здравоохранения региона заявили, что размещенная в сети информация - фейковая.
- Выяснилось, что это кадры из нового сериала "И снова здравствуйте", тизер фильма уже есть в интернете, - пояснили в минздраве.
В ведомстве, кроме того, подчеркнули, что помещение на видео, которое обозначено как якобы "один из тверских моргов", таковым не является.
- В Твери моргов, похожих на тот, что фигурирует в видеозаписи, нет, - добавили в минздраве.