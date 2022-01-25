Школы Смоленска уйдут на внеплановые каникулы из-за ОРВИ

Смоленские власти решили приостановить работу школ и учреждений дополнительного образования в областном центре из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу и респираторным заболеваниям.

- Уже приостановлены занятия в школах №№ 9 и 14, лицее № 1. Остальные школы и учреждения допобразования прекратят работу с завтрашнего дня, - сообщил глава региона Алексей Островский.

Внеплановые каникулы продлятся неделю. Губернатор отметил, что школы за пределами Смоленска продолжат работу - за исключением тех, что уже ушли на карантин. Это школа № 3 в Сафоново и школа № 5 Рославля.