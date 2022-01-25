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25.01.2022 19:12
Рубрика: Происшествия

Система распознавания лиц в метро помогла задержать 2788 преступников

Текст: Ирина Огилько

В Московском метро система распознавания лиц помогла полицейским задержать 2788 преступников. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Новая система распознавания лиц "Сфера"‎ помогает выискивать людей в розыске. За 3-5 секунд она оповещает полицию в метро. Потом выявленных опасных лиц оперативно задерживают.

"Система‎ работает на всех станциях метро с 1 сентября 2020 года. За это время с ее помощью в метро задержали 2788 преступников. Еще система помогла найти более 400 пропавших без вести человек, в том числе 96 детей", - сообщает ведомство.

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