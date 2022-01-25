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25.01.2022 07:00
Рубрика: Общество

Сколько платят репетиторам иностранных языков жители разных регионов

Текст: Татьяна Ткачёва
Час занятий английским языком обходится россиянам от 400 до 1000 рублей. При этом преподаватели в столице могут заработать более ста тысяч в месяц, а на Дальнем Востоке - около 30.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доходы и загрузку репетиторов изучили ко Дню российского студенчества маркетологи образовательной платформы Edvibe и сервиса "СберУслуги".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В ходе исследования было опрошено 1200 преподавателей из разных регионов, которые работают на Edvibe. Среди них - учителя, авторы курсов и представители языковых школ. А "СберУслуги" проанализировали объявления репетиторов из своей базы.

Выяснилось, что онлайн-уроки по иностранным языкам чаще всего дают преподаватели 27-36 лет. Чуть менее трети респондентов - моложе 26. Репетиторы в возрасте от 47 до 56 лет регистрируются на профильных платформах значительно реже.

У 30 процентов педагогов час английского стоит 500-700 рублей, примерно столько же опрошенных берут от 800 до тысячи. Более 1000 рублей за занятие берет каждый пятый репетитор, а менее 500 - каждый шестой.

При этом цены сильно разнятся по регионам. В Москве почти половина педагогов ставит цену от тысячи рублей за час, в Санкт-Петербурге - на уровне 800-1000. При этом в Сибири каждый второй репетитор готов заниматься с учениками за 500-700 рублей. В Южном федеральном округе таких - более 70 процентов.

Фото: Пресс-служба СКФУ
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По данным "СберУслуг", в Самаре стоимость онлайн-уроков английского начинается от 500 рублей, в Екатеринбурге - от 450, а в Казани - от 400.

Если ученик готовится к ЕГЭ или ОГЭ, то цена занятия будет выше примерно на 30 процентов. Например, "простой" урок английского в среднем по России стоит от 700 рублей, а с прицелом на сдачу экзамена - 900.

- В первую очередь россияне ищут преподавателей по английскому. Также востребованы китайский, немецкий, испанский и французский языки, - рассказала операционный директор сервиса "СберУслуги" Марина Александровская.

Более 40 процентов опрошенных зарабатывают на репетиторстве менее 30 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый получает от 30 до 50 тысяч, каждый седьмой - 50-70. Десятая часть респондентов призналась, что преподавание приносит им от 80 до ста тысяч в месяц. Чуть более четырех процентов заявило, что их доход от онлайн-уроков превышает сто тысяч. В Москве доля суперуспешных репетиторов, судя по исследованию, составляет почти четверть.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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В Санкт-Петербурге 40 процентов опрошенных педагогов по инязу зарабатывает 30-50 тысяч, а каждый третий - менее 30. Самые низкие доходы имеют репетиторы на Дальнем Востоке. Там половина респондентов отметила, что их заработок от онлайн-уроков не превышает 30 тысяч в месяц.

Естественно, большинство преподавателей занято где-то еще: 45 процентов оформлено в штат школ или ведет языковые курсы офлайн. Около 70 процентов репетиторов в ходе опроса признались, что на онлайн-уроки у них уходит менее 20 часов в неделю. Каждый четвертый преподает по интернету в среднем 30 часов в неделю. Стандартного рабочего графика в 40 часов придерживается менее пяти процентов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ПФО Самарская область Самара УрФО Свердловская область Екатеринбург

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