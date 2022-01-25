Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты из-за "омикрона"

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей города свести к минимуму контакты из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

"Важно пожилым находиться на самоизоляции и выполнять требования, чтобы меньше контактировать с другими гражданами, - заявил глава города на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. - Несмотря на то, что "омикрон" переносится в целом легче, он все равно очень проблематичен для людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями".

Мэр также напомнил о важности удаленной работы в условиях новой волны коронавируса. По словам Собянина, многие московские компании перевели на дистанционный режим половину своих сотрудников. В таком же формате работают и столичные госслужащие.