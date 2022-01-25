Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве развивается по европейскому сценарию

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Об этом на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом", - сказал он. Рост, подчеркнул мэр, может продлиться ориентировочно еще 14 дней.

Всего за последние две недели, отметил Собянин, в Москве ковидом заразились около 100 тысяч человек, а нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза.