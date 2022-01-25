Собянин: В Москве доминирует штамм "омикрон"

Штамм коронавируса "омикрон" доминирует в Москве, но "дельта" не исчезла. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

По словам главы города, "остатки" штамма "дельта" еще влияют на тяжесть заболевания и количество госпитализаций. Но в целом в Москве уже преобладает "омикрон".

За последние две недели число людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, не выросло.

Напомним, за последние сутки в Москве госпитализированы 1126 пациентов с COVID-19.