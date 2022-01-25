Территории возле 11 станций БКЛ дополнительно благоустроят в 2022 году

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по благоустройству дополнительных территорий возле 11 станций Большой кольцевой линии метро. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Сначала благоустроят территории возле уже открывшихся станций метро: "Новаторская", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Давыдково", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская". Затем работы пройдут возле станций, которые планируется открыть в этом году - "Сокольники" и "Марьина Роща".

"Запланировано создание новых удобных маршрутов к метро, с учетом роста пассажиропотока расширим и обновим тротуары, приведем в порядок проезжую часть и, где необходимо, сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением", - рассказал Петр Бирюков.

Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами, для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы. Территориям поменяют подсветку на эффективную, установят лавочки, в том числе с зарядными устройствами для гаджетов.

В местах так называемых "народных троп" появятся удобные для местных жителей дорожки, высадят взрослые деревья и кустарники. Не только газоны украсят территорию, но и создадут новые общественные пространства. Например, зеленая зона появится вдоль улицы Новаторов в районе метро "Новаторская", обновят сквер вдоль улицы Крупской.

Возле станции "Сокольники" обустроят комфортное озелененное общественное пространство, небольшие скверы и зоны отдыха появятся около станций "Электрозаводская" и "Кунцевская".