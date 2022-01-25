В ближайшие часы Москву завалит снегом

Вечером во вторник Москву начнет заваливать снегом. Пик осадков придется на ночные часы. К утру сугробы подрастут до 5 см. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Городские службы готовы к предстоящему снегопаду.

"Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По мере выпадения осадков коммунальные службы будут подметать проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой.

Водителей попросили в непогоду быть внимательными на дороге.