В центре Москвы запустят "трамвайные диаметры"

Власти Москвы заявили о предстоящем запуске нового транспортного проекта - "трамвайных диаметров", которые соединят четыре действующих маршрута. Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, для этого линию проведут через проспект Сахарова.

Новая линия должна соединить пути у Чистых прудов и Комсомольской площади. Таким образом у жителей восточных районов появятся прямые маршруты в центр "по земле".

Путь от трех вокзалов до центра города сократится вдвое, не нужно будет спускаться в загруженное метро. Новых проводов в центре не появится: предполагается, что часть пути трамвай проедет на аккумуляторном заряде. Как только будет готов проект, его обсудят на публичных слушаниях.