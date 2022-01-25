В Черноземье увеличили финансирование медицины перед пятой волной

В то время пока медики изучают клиническую картину инфицирования новым штаммом - "омикроном", чиновники инициируют поправки в главные финдокументы регионов: дополнительные средства не только выделяются на медицину, но и вкладываются в фармацию. Закупка медикаментов для бесплатной выдачи амбулаторным больным идет в каждой области, как и подготовка к возможному роста числа коек для стационарного лечения заболевших. Однако новая волна стала поводом и для ускоренного решения фундаментальных проблем здравоохранения - к примеру, острой нехватки медиков. Все эти моменты обсудили в рамках Гайдаровского форума.

Фактор внезапности

Непредсказуемость пятой волны коронавируса заставляет беспокоиться и медиков в регионах Черноземья. С одной стороны, здесь готовы в любой момент развернуть дополнительный коечный фонд для инфицированных с тяжелым течением заболевания, с другой - мобилизовать первичное звено врачей для посещения больных на дому и в поликлиниках. Для последнего потребуется также масса медикаментов, средства для экспресс-тестирования, причем не только самих больных, но и ближайшего окружения. И в целом здравоохранению нужно будет продолжить ответственное дело по вакцинации и ревакцинации. На что тоже уйдут силы и средства как медицинского персонала, так и волонтеров.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на тематической дискуссии в рамках Гайдаровского форума заметил, что весь ее тон напоминает разговор о военных действиях. Только в качестве напавшего на человечество врага рассматривается новый штамм вируса, изученный не до конца, а потому опасный своей непредсказуемостью. С ним согласились и главы регионов, которые после резкого уменьшения случаев коронавируса в конце декабря теперь занимаются подготовкой к новым пикам графика распространения инфекции.

Курский губернатор Роман Старовойт, рассказывая о ситуации в регионе, отметил: в первую очередь здесь увеличили объемы тестирования.

- Мы дополнительно оснастили наш кожно-венерологический диспансер, и теперь 70 процентов исследований проводятся там, - уточнил он. - КВД работает круглосуточно.

Губернатор прислушался к медикам, которые уверены: чем больше людей пройдет тестирование, тем ярче и прозрачнее будет картина распространения вируса в регионе. Однако весь этот сбор больших данных требует постоянного финансирования.

- Мы уже выделили на эти цели дополнительно 26 миллионов рублей из регионального бюджета, - рассказал Роман Старовойт.

Параллельно в регионе идет подготовка медкадров: собирать материал для анализов будут медики первичного звена и скорой помощи.

Укрепление передовых позиций

Впрочем, именно на врачей и фельдшеров, которые непосредственно работают с людьми, в пятую волну делают ставку чиновники. Если "омикрон" будет распространяться по принципу привычной ОРВИ, то именно эти доктора возьмут на себя растущую в десятки раз нагрузку. Глава Липецкой области Игорь Артамонов, напомнив об общей для всех регионов проблеме дефицита медиков, назвал и решение для нее.

Глава Липецкой области предложил привлечь к борьбе с коронавирусом медиков, которые работают в частных поликлиниках

- Мы тоже испытываем дефицит врачей и в прошлую волну ввели дополнительные выплаты из областного бюджета и тем, кто досрочно вышел из декрета, и врачам скорой помощи, и пенсионерам, которые согласились вернуться на работу, - сообщил он. - Все медколледжи, которые находятся в Липецкой области, были мобилизованы. Студенты-липчане, которые учатся в медицинских вузах, прибыли на работу в регион. Но если прогнозируется еще больший уровень заболеваемости, то даже такая тотальная мобилизация не избавит нас от сложностей.

Глава области предложил привлечь медиков, которые работают в частных клиниках. Игорь Артамонов сравнил стратегии поведения в сложной ситуации как частной аптечной сети, так и коммерческих медучреждений - они оказались похожи. В первом случае возникли проблемы с лекарственным обеспечением, аптеки самоустранились, и решить проблему быстро в регионе удалось лишь благодаря госсети "Липецкфармация". Во втором произошло то же самое.

- Я в прошлую волну собрал представителей частной медицины, попросил: "Помогите нам. Мы будем платить по высшей ставке". Отклик был очень слабый, - пояснил Игорь Артамонов. - И сегодня мы размышляем о том, что если будет удвоение заболеваемости, то без ведомственных клиник и без частной медицины мы получим проблемы.

Впрочем, частная медицина не осталась в стороне от коронавируса. Платное тестирование, обследование после болезни, углубленные исследования легких и дорогостоящее лечение - все это пока преимущество коммерческих клиник.

Тем временем борьба за медицинские кадры разворачивается сейчас буквально в каждом регионе. В Белгородской области для врачей начали покупать ведомственные квартиры с правом последующей приватизации. Руководитель области Вячеслав Гладков уже после форума признался на своей пресс-конференции, что и это не стало панацеей.

- В некоторых районах попросту нет квартир, которые можно было бы приобрести, - посетовал он.

Однако даже там, где жилье есть, желающих переехать и лечить людей, особенно в такое нелегкое время, ищут с трудом. Тем временем в целом на жилье для медиков в Белгородской области заложено 700 миллионов рублей.

В соседней Курской области уже после форума Роман Старовойт тоже объявил о подобной программе. Первая сумма, выделенная из казны для этих целей, уже названа - 70 миллионов рублей.

И пока в регионах ищут медиков на горящие вакансии, чиновники предлагают обучать добровольцев процедуре сбора материала для тестирования на коронавирус. Иначе в пятой волне и захлебнуться можно, говорят губернаторы.

Крепкий тыл

Пока коечный фонд в регионах остается минимальным. Однако в каждой области готовы его увеличить при первых же случаях необходимости. Вложения в строительство новых учреждений уже произведены, и эти суммы огромны. Пожалуй, самые резонансные вложения произвели в Белгородской области: за пять миллиардов рублей здесь еще строят два бестровозводимых инфекционных центра из сэндвич-панелей. Первый - в селе Терновка под Белгородом - намеревались сдать еще 15 января, однако выяснилось, что там течет только что построенная крыша, да и помимо этого масса недочетов. Теперь конкретных дат ввода в эксплуатацию первого центра не называют, белгородцы в соцсетях делятся своими мыслями о том, что строительство вообще нецелесообразно: "Лучше бы существующие больницы отремонтировали". Однако губернатор Вячеслав Гладков уверен: возводить новые учреждения было необходимо.

На пресс-конференции он пояснил, что сам проект инфекционного центра, который напоминает ромашку с несколькими лепестками, позволяет сосредоточить там лаборатории и операционные, а коечный фонд размещать в каждом "лепестке". По мере необходимости "лепестки" будут открываться для пациентов и закрываться.

- В старом фонде этого не сделать, - отметил он.

Строить пришлось и курянам. Только из федерального бюджета на новый инфекционный корпус было выделено 1,4 миллиарда рублей. Пока эти площади пустуют, но параллельно для коронавирусных больных готовят и часть тубдиспансера.

Помимо вложений в строительство и оборудование всем необходимым, стационары для коронавирусных больных требуют еще и повышенного содержания: изначально на год работы инфекционных центров в Белгородской области в казне заложено свыше миллиарда рублей. Сколько потребуется еще - покажут время и уровень заболеваемости. Ведь на одни лекарства в регионах уже закладывают десятки миллионов рублей.

К примеру, курский губернатор назвал цифру в 30 миллионов рублей только на обеспечение амбулаторных больных. В прошлые волны фармацевты подсчитали, что лечение одного человека на дому обходится ему в пять-шесть тысяч рублей. Если в семье заболевают больше людей, эта сумма умножается. Чиновники отметили, что чаще всего траты гораздо больше, поэтому в бюджете стараются заложить суммы покрупнее.

Компетентно

Валентина Цывова, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, главный врач:

- Все негосударственные клиники функционируют и развиваются по-разному. Есть учреждения, которые работают полностью амбулаторно - в формате поликлиники. Есть те, которые выбирают для себя отдельные - наиболее прибыльные - направления в системе обязательного медицинского страхования, оказывают услуги в конкретной области и получают за это деньги.

А есть частные клиники, которые работают в системе обязательного медицинского страхования с прикрепленным населением. Это, как правило, медицинские учреждения, которые раньше были ведомственными: действовали при крупных заводах, при железной дороге или предприятиях водного транспорта. У многих частных клиник есть свои диагностические лаборатории, стационары дневного пребывания, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, или отделения скорой помощи, которые обслуживают прикрепленных к ним граждан. Подобные медицинские центры могут работать и с сотрудниками материнского предприятия, и с населением "с улицы", оказывать услуги по ОМС и ДМС, проводить диспансеризацию и профосмотры, обеспечивать прием в здравпунктах на производстве.

В разгар пандемии многие частные клиники очень помогли перегруженным государственным поликлиникам и больницам. К примеру, центр медицинской профилактики, который я возглавляю, к настоящему моменту вылечил 9,5 тысячи граждан. Во время первой волны около 900 человек одновременно наблюдались на дому и проходили у нас лечение. Это очень большая цифра и высокий уровень сложности.

Во время первой волны заражения Горьковский автозавод создал на базе нашего медицинского центра ПЦР-лабораторию. В третью волну - построил диагностическое отделение лучевой диагностики (КТ и МРТ), чтобы пациенты, в том числе с коронавирусом, могли оперативно пройти обследование легких для выявления пневмонии.

И по сей день мы помогаем коллегам из красных зон государственных стационаров. Автозавод, покупая маски, респираторы, очки, аппараты ИВЛ и УЗИ, передает их городским медучреждениям на безвозмездной основе. Пандемия сплотила нас. Государственно-частное партнерство в медицинской сфере нужно обязательно развивать.