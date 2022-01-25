В Москве пациенты с ОРВИ смогут записаться на прием к дежурному врачу онлайн

Это позволит минимизировать скопления большого числа пациентов в одно время. Обеспечить возможность онлайн-записи позволило значительное увеличения количества дежурных врачей в столичных поликлиниках. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "В связи со стремительным распространением штамма "омикрон" и увеличением количества заболевших мы приняли решение усилить мощности приема дежурных врачей в городских поликлиниках более чем в два раза. В целом они смогут принять до 25 тысяч пациентов в день. Мы готовы к любому развитию ситуации и при необходимости продолжим усиливать амбулаторную службу столицы. Чтобы сделать посещение поликлиник комфортным для горожан, мы открыли возможность для пациентов с ОРВИ запланировать свой визит к дежурному врачу. Теперь вы сможете прийти как без записи, так и записавшись заранее на определенное время. Это позволит минимизировать риски скопления большого числа пациентов. Врач проведет осмотр, возьмет экспресс- и ПЦР-тесты, а также при необходимости сделает дополнительные обследования сразу на месте. На запись будет работать отдельный дежурный врач. Мы очень просим москвичей не опаздывать на прием и отменять запись, если не получается прийти".

Запись доступна на портале mos.ru в разделе "Запись на прием к врачу", на сайте emias.info в разделе "Запись к врачу" и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Запись". Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему могут прийти к дежурному врачу без записи и предварительного звонка в порядке живой очереди.

На входах в городские поликлиники посетителям измеряют температуру бесконтактным способом. Для тех, у кого есть симптомы ОРВИ, разработаны специальные маршруты - их поток отделен от пациентов, которые пришли в поликлинику по другим причинам. Внутри помещений для всех обязательно ношение масок. Дежурные врачи принимают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Сервис записи на прием к врачу, в том числе и к дежурному, является важнейшим элементом единой цифровой платформы московского здравоохранения, он помогает систематизировать процесс посещения медорганизаций: упрощает работу врачей и администраторов, а пациентам обеспечивает удобную запись на прием в удобное время и с любого устройства.

Мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно скачать в AppStore, GooglePlay и в AppGallery. Для корректной работы приложений нужно следить за их своевременным обновлением.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана столичным Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий. Платформа предоставляет различные сервисы для врачей и пациентов, упрощая их взаимодействие и повышая качество исследований и лечения.