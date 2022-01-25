Наталья Сергунина: В Москве в 2022 году планируется завершить основной объем работ по модернизации школ искусств

Проект "Искусство - детям" продолжает свою работу. С его помощью Москва модернизирует детские школы искусств.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, работы идут по нескольким направлениям - от капремонта существующих или подбора новых зданий, благоустройства территорий до закупки музыкальных инструментов, мебели и оборудования. Часть школ открыла новые образовательные программы. На сегодня, подчеркнула она, модернизация школ искусств выполнена более чем на 80 процентов.

- С 2018 года комплексно отремонтировано 130 объектов, благоустроено восемь гектаров прилегающих территорий, закуплено порядка 12,5 тысячи новых музыкальных инструментов и более 6,5 тысячи единиц оборудования, - рассказала Сергунина. - В 2022 году мы планируем завершить основной объем работ по модернизации городской сети школ искусств - это более 250 тысяч квадратных метров.

В Москве сейчас работают 150 колледжей и школ искусств, в которых учатся более 100 тысяч детей. Самым талантливым ученикам выделяют гранты мэра Москвы.