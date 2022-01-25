В общественном транспорте Москвы усилили проверки масочного режима

В общественном транспорте Москвы вырастет число контролеров за соблюдением масочного режима.

"На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма "омикрон" "Организатор перевозок" усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролеров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%", - сообщил "Интерфаксу" руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов.

Проверки за соблюдением антикоронавирусных мер активно идут также в поездах и на перронах московского метрополитена, так как некоторые пассажиры в масках проходят только турникет, а затем снимают их или спускают на подбородок.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников сотрудники "Организатора перевозок" выявили более 6 тыс. нарушений требований санитарных врачей.