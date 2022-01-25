В Подмосковье поступила вакцина "Спутник М" для подростков

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник М", предназначенная для подростков 12-17 лет, поступила в Подмосковье. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. "Нам доставили 1,8 тысяч комплектов доз", - сказала она.

Стригункова подчеркнула, что вакцина пришла своевременно: в последнюю неделю заболевших детей возрасте от 10 до 16 лет в области стало на 6 процентов больше. Также министр напомнила, что детская вакцинация возможна только с письменного разрешения родителей. Но с 15 лет подростки имеют право самостоятельно принять решение о прививке.

Пункты вакцинации для подростков в Подмосковье открыты при детских поликлиниках и школьных медицинских кабинетах. Прибивка делается по предварительной записи через региональный портал госуслуг.