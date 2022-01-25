Имя Татьяна стало редким в Москве

25 января - Татьянин день. К празднику в ЗАГС подсчитали, что каждый год в столице именем Татьяна называют 230-250 новорожденных. По данным портала мэра Москвы, популярность имени снижалась постепенно. Так, больше всего Татьян за последние 20 лет родилось в 2000 году - более 650. Всего за последние 20 лет в Москве зарегистрировали рождение около 10 тысяч девочек с таким именем. С 2000 по 2009 год динамика имени оставалась на одном уровне, а с 2009 года по настоящее время наблюдается спад популярности имени.

"Небольшой всплеск популярности произошел в 2015 году - примерно на 15%. Последние четыре года количество малышек с таким именем практически не меняется: в год рождается около 230-250 девочек с именем Татьяна", - сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГС.

Однако были зарегистрированы дети с двойными именами: например, родители выбирали для девочек такие необычные имена, как Рэчел Татьяна, София Татьяна, Татьяна Мария и Татьяна Николь.

Напомним, что зарегистрировать рождение ребенка можно в роддоме, а также во всех центрах госуслуг "Мои документы". Для этого необходимо медицинское свидетельство о рождении и паспорт родителя.