В Туле завели дело об упавшем с крыши дворнике

В Туле возбуждено уголовное дело по факту травмирования сотрудника управляющей компании. В понедельник 63-летний мужчина упал с крыши пятиэтажного дома на улице Ложевой во время уборки с нее снега.

Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

По предварительной информацией, причиной ЧП стало несоблюдение требований техники безопасности, сообщили в региональном управлении СКР. Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ).

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли в УК необходимую документацию, назначены судебные экспертизы.