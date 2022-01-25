В здании Электрозавода в Москве откроют музей

Новости

Власти Греции объявили вторник выходным днем из-за снегопада 03:30
Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане 03:08
В Камеруне 6 человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций 02:44
Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе 02:05
Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки 01:26
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США 01:22
Сердар Азмун заболел коронавирусом 00:05
Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 24.01.2022
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 24.01.2022
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 24.01.2022
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 24.01.2022
В России впервые суд остановил работу из-за коронавируса 24.01.2022
СМИ: Президент Буркина-Фасо подал в отставку на фоне протестов и мятежа 24.01.2022
Прокуратура проверит видео с медведем в подмосковной квартире 24.01.2022
Во время стрельбы в Гейдельбергском университете скончалась студентка 24.01.2022
Британия отменяет 10-дневный карантин для прибывающих в страну без вакцины 24.01.2022
В Москве усилили санитарные проверки из-за ситуации с "омикроном" 24.01.2022
Бывший мэр Чикаго стал послом США в Японии 24.01.2022
Сенатор Башкин: Полномочия делегации России в ПАСЕ не оспорят 24.01.2022
Польша начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусью 24.01.2022
МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину 24.01.2022
Беглов анонсировал новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге 24.01.2022
ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику на территории населенного пункта 24.01.2022
Один из пострадавших во время стрельбы в немецком вузе скончался 24.01.2022
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене 24.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 02:37
Рубрика: Культура

В здании Электрозавода в Москве откроют музей

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8663)
В историческом здании Электрозавода появится народный музей. Собрать экспозицию помогают сами москвичи, сообщил "РГ" историк Сергей Никитин-Римский.

Историей Электрозавода, воспетого Родченко и Маяковским, он вплотную занимается два года. В здании, которое многие называют шедевром промышленной архитектуры, историк поставил документальный спектакль "Красный Вольфрам" о первой советской лампочке. "Несколько тысяч человек его уже посмотрели. Приходили и бывшие инженеры, и рабочие. Делились своими историями, материалами. Так и родилась идея музея. Каким он будет? Домашним. Поэтому создавать его нам предстоит своими руками", - рассказал Никитин-Римский.

Фото: Олеся Курпяева
Какие памятники архитектуры отреставрируют в Москве

Музей создает целая творческая группа. Историки, художники, хореографы, архитекторы, ведущие инженеры завода... Они ищут все, что так или иначе связано с Электрозаводом. "C 1930-х годов в каждой советской семье были электроприборы, производства МЭЛЗ, МТЗ, АТЭ-1 - частей Электрозавода, - объяснил собеседник "РГ". - Почти 100 лет завод-гигант выпускал лампочки, утюги, елочные гирлянды, трансформаторы и другие предметы, необходимые в быту".

Создатели музея просят расспросить о заводе своих родственников и знакомых. Не исключено, что где-то на антресоли или даче завалялись старые, но важные для коллекции артефакты. На всех экспонатах будут указаны имена дарителей. Не менее ценны фотографии и воспоминания заводчан. Первые материалы уже приходят. Как ожидается, музей откроется весной этого года. "Мы работаем день и ночь, практически в три смены, - признался Сергей. - Наша задача - доходчиво и интересно рассказать, как жил и работал гигант советской индустрии".

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене
ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу
Центр Гамалеи начинает испытания вакцины против коронавируса для детей
Песков: Нельзя игнорировать повышенную активность НАТО у границ России
"Газпром": Запасы газа в ПХГ Европы находятся на исторических минимумах
10 книг нон-фикшн, которые будем читать в 2022 году
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?