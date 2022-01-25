В здании Электрозавода в Москве откроют музей

В историческом здании Электрозавода появится народный музей. Собрать экспозицию помогают сами москвичи, сообщил "РГ" историк Сергей Никитин-Римский.

Историей Электрозавода, воспетого Родченко и Маяковским, он вплотную занимается два года. В здании, которое многие называют шедевром промышленной архитектуры, историк поставил документальный спектакль "Красный Вольфрам" о первой советской лампочке. "Несколько тысяч человек его уже посмотрели. Приходили и бывшие инженеры, и рабочие. Делились своими историями, материалами. Так и родилась идея музея. Каким он будет? Домашним. Поэтому создавать его нам предстоит своими руками", - рассказал Никитин-Римский.

Музей создает целая творческая группа. Историки, художники, хореографы, архитекторы, ведущие инженеры завода... Они ищут все, что так или иначе связано с Электрозаводом. "C 1930-х годов в каждой советской семье были электроприборы, производства МЭЛЗ, МТЗ, АТЭ-1 - частей Электрозавода, - объяснил собеседник "РГ". - Почти 100 лет завод-гигант выпускал лампочки, утюги, елочные гирлянды, трансформаторы и другие предметы, необходимые в быту".

Создатели музея просят расспросить о заводе своих родственников и знакомых. Не исключено, что где-то на антресоли или даче завалялись старые, но важные для коллекции артефакты. На всех экспонатах будут указаны имена дарителей. Не менее ценны фотографии и воспоминания заводчан. Первые материалы уже приходят. Как ожидается, музей откроется весной этого года. "Мы работаем день и ночь, практически в три смены, - признался Сергей. - Наша задача - доходчиво и интересно рассказать, как жил и работал гигант советской индустрии".