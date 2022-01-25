Велосипеды обогнали диваны среди онлайн-покупок

В ожидании очередной волны пандемии в некоторых регионах ЦФО вновь рекомендуют компаниям перевести персонал на работу из дома. Многие горожане, впрочем, и без того провели на дистанте, полном или частичном, весь 2021 год и не спешат возвращаться в офисы. Как новый формат занятости меняет структуру расходов граждан, выясняли в службе исследований платформы HeadHunter.

Опрос среди воронежцев, проведенный hh.ru в январе, показал, что переход на удаленку позволил людям сократить расходы на транспорт (это отметило более 80 процентов респондентов), одежду и обувь (так считает каждый второй).

Большинство участников исследования - 60 процентов - при дистанционной работе обходится домашней одеждой. Многие констатировали, что стали меньше следить за собой. Причем и мужчин, и женщин эта расслабленность коснулась в одинаковой степени. Только три процента респондентов надевает офисный костюм для работы из дома. Еще столько же комбинирует деловой верх (для звонков и конференций по видеосвязи) с неформальным низом. Более 80 процентов обходятся нейтральной повседневной одеждой, чем-то вроде майки и джинсов или домашнего костюма. Каждый 10-й не видит смысла вылезать из пижамы или халата.

Треть участников опроса уменьшила свои траты на питание. Впрочем, 40 процентов заявило, что денег на еду стало уходить больше. Семь из 10 респондентов заметило рост расходов на электроэнергию. Каждый третий - в основном это представители высшего менеджмента, бухгалтеры и айтишники - обнаружил в личном бюджете новые направления для трат. Одним приходится самостоятельно покупать канцтовары и оргтехнику, другие вынужденно обзавелись офисной мебелью. А кто-то учел и возросшие расходы на кофе и печенье, которыми прежде обеспечивал работодатель. Кроме того, сидя на удаленке, воронежцы стали чаще заказывать доставку разнообразных товаров на дом.

В то же время половина опрошенных уверена, что дистанционная работа не требует дополнительных расходов. Вероятнее всего, эти люди просто не привыкли просчитывать все до копейки и не обращают внимания на лишние киловатт-часы или амортизацию домашнего компьютера.

Если в 2020-м лидером по спросу был диван, то в 2021-м его место занял велосипед

Как показывает статистика платформы "Авито", на второй год пандемии россияне оценили не только прелести, но и риски удаленки - и стали искать способы сохранить физическую активность. Если в 2020-м лидером по спросу был диван, то в 2021-м его место занял велосипед. Спрос на этот вид товара увеличился на 20 процентов, средний чек - на треть. В Воронеже он составил 7500 рублей, в целом по стране - восемь тысяч.

Возросла и потребность россиян в домашних питомцах. Кошек и собак на "Авито" чаще всего берут бесплатно.

В топ-10 самых популярных товаров минувшего года - столы, телевизоры, диваны, холодильники, зеркала и ковры. В столице Черноземья диваны искали на 15, столы на 30, а телевизоры - на 80 процентов чаще, чем в 2020-м. Средняя цена на них изменилась незначительно. Столы покупали примерно за пять тысяч, телевизоры - за две. За диван выкладывали 13 тысяч.

На досуге воронежцы охотились на вещицы made in USSR. Спрос на винтаж по-прежнему очень высокий, эта категория товаров занимает пятое место в рейтинге популярности на "Авито".

"По сравнению с 2020 годом советские вещи стали в полтора раза востребованнее. Средняя стоимость покупки здесь, как и прежде, составляла 500 рублей, что соответствует цене 2020 года", - сообщили на платформе.

Список самых востребованных услуг также отражает новую реальность. Если в начале пандемии россияне особенно активно занимались благоустройством загородных участков, проведением интернета и настройкой телеком-оборудования, то в 2021-м больше запросов было связано с установкой/ремонтом техники и уходом за животными. В Воронеже в число самых востребованных услуг попали перевозки, ремонт и строительство. Мастеров, готовых сделать стрижку или маникюр на дому, искали на 80 процентов чаще, чем годом ранее. Точно так же вырос и спрос на клининг.

- Мы прогнозируем неравномерное развитие рынка услуг в зависимости от географии. В крупнейших экономических центрах сервисная сфера более разнообразна, и жители будут заказывать у частных исполнителей и небольших компаний услуги "не первой необходимости". В мегаполисах наиболее лакомые кусочки рынка услуг (такие как перевозки или курьерская доставка) захватывают агрегаторы. А в маленьких городах, где агрегаторам работать невыгодно, такие услуги как раз представляют собой нишу для развития малого бизнеса, по крайней мере на ближайшие год-два, - отметил руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуг" Иван Чулков.