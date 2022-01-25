ВС РФ разъяснил, как близкие умершего могут получить его зарплату

Житейскую ситуацию, которая знакома многим гражданам, изучил Верховный суд. Он растолковал, когда и при каких условиях родным умершего работника предприятие должно отдать его последнюю зарплату.

Спорная ситуация возникла в Орле, где у гражданки умер муж. И она решила получить его зарплату, а заодно и компенсацию за его неиспользованный отпуск. Правда, местные суды гражданке отказали из-за того, что последние годы пара жила раздельно, хотя брак не расторгала. Так спор дошел до Верховного суда РФ. А тот встал на сторону вдовы и заявил, что выплата полагается членам семьи, а раздельное проживание не означает прекращения семейных отношений.

А теперь - детали этого спора, о котором рассказал портал "Право ру". Пара прожила в законном браке почти три десятка лет. Муж за эти годы стал акционером и директором местной фирмы. Что точно случилось в семье, сотрудники фирмы не знали, но видели, что директор стал жить в офисе фирмы. Он оборудовал там себе комнату с кроватью, душем и кухней.

Но через три года такой жизни бизнесмен умер. Прошло несколько месяцев, и его жена обратилась в фирму с просьбой выплатить ей не полученную супругом зарплату.

Ей не ответили. После бесплодных попыток вдова обратилась в суд. Там она объяснила еще, что требовала то, что ей положено по закону. Истица сослалась на Трудовой кодекс. Там есть статья 141 - "Выдача зарплаты, не полученной ко дню смерти работника". В ней сказано, что заработанное умершим выдается членам его семьи. Она - законная супруга, и ей положены невыплаченные мужу при жизни деньги. Кстати, кроме заработанного вдова потребовала выплатить ей также материальную помощь на похороны и компенсацию морального вреда.

Иск рассматривал Заводской районный суд Орла. И он вынес решение в пользу фирмы. Суд сослался на Гражданский кодекс. Точнее, на статью 1183 - "Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию". Там говорится, что зарплата и другие приравненные к ней доходы, которые наследодатель не успел получить при жизни, выплачиваются членам его семьи, проживавшим совместно с умершим. А супруги, по словам сотрудников фирмы, несколько лет проживали раздельно. В дополнение к этому фирма еще и отказала вдове в выплате материальной помощи. Выяснилось, что предприятие уже перечислило ей 100 000 рублей на погребение мужа. Но затем попросило вернуть эту сумму, сославшись на то, что покойный задолжал фирме около 987 000 рублей по договору аренды авто. Вдова деньги вернула. Плюс к этому суд отказал истице и в компенсации морального вреда. Апелляция и кассация согласились с такими выводами райсуда.

Раздельное проживание супругов не означает, что они утратили взаимные права и обязанности

После этого несогласная вдова обратилась в Верховный суд. Там она настаивала, что они с супругом жили вместе, вели общее хозяйство. Даже если муж и жил отдельно, это еще ничего не значит. Ведь Семейный кодекс под семейными отношениями понимает совокупность обстоятельств: несение общих расходов, общий бюджет и прочее, а не только жизнь под одной крышей. Вот разъяснения, которые сделал Верховный суд, изучив материалы спора.

Он сказал, что статья 141 Трудового кодекса, по которой зарплата умершего работника выдается членам его семьи, - это специальная норма по отношению к статье 1183 Гражданского кодекса. Согласно ей неполученный доход гражданина выплачивается проживавшим с ним членам семьи. Поэтому в данной ситуации орловские суды должны были применять статью 141 Трудового кодекса. Истица была в зарегистрированном браке с умершим, а значит, была членом его семьи и по трудовому законодательству имела право получить его зарплату. А временное раздельное проживание супругов не означает, что они утратили взаимные права и обязанности. Не согласился Верховный суд и с отказом местных судов взыскать с бывшей конторы мужа материальную помощь. Суд указал, что локальные нормативные акты регулируют не только трудовые отношения, но и производные от них и непосредственно с ними связанные. Такие документы могут устанавливать различные выплаты, на которые работник и члены его семьи могут рассчитывать при определенных обстоятельствах (например, в случае смерти работника - оплата расходов на погребение, выплата материальной помощи). Если такие выплаты предусмотрены локальными актами, то это уже обязанность, а не право работодателя, подчеркнул ВС.

Судам в нашем случае надо было выяснить: предусмотрена ли выплата материальной помощи локальными актами, при каких условиях она осуществляется и в каком размере. Но этого орловские суды не сделали, поэтому их вывод об отсутствии оснований для взыскания материальной помощи ВС признал необоснованным. Ссылка же суда на наличие у покойного долгов перед фирмой "не относится к предмету спора", подчеркнул ВС и велел дело рассмотреть заново.