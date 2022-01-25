Жителя Смоленска задержали при попытке дать взятку таможеннику

Жителя Смоленска задержали при попытке дать взятку сотруднику таможни. 61-летний мужчина предложил сотруднику 15 тысяч долларов за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров, сообщает пресс-служба ФТС.

Инцидент произошел еще в декабре. На трассе М-1 "Беларусь" таможенники остановили машину с товарами.

"Представитель компании-собственника груза предложил инспектору отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни взятку за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров, перемещаемых из Республики Беларусь в Российскую Федерацию", - уточнили в ФТС.

25 января в Смоленске при передаче денег мужчина был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Смоленской таможни и Следственного комитета.

Сейчас по факту дачи взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, расследование продолжается.