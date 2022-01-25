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25.01.2022 21:52
Рубрика: Происшествия

Жителя Смоленска задержали при попытке дать взятку таможеннику

Текст: Михаил Загайнов

Жителя Смоленска задержали при попытке дать взятку сотруднику таможни. 61-летний мужчина предложил сотруднику 15 тысяч долларов за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров, сообщает пресс-служба ФТС.

Фото: ФТС России
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Инцидент произошел еще в декабре. На трассе М-1 "Беларусь" таможенники остановили машину с товарами.

"Представитель компании-собственника груза предложил инспектору отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни взятку за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров, перемещаемых из Республики Беларусь в Российскую Федерацию", - уточнили в ФТС.

25 января в Смоленске при передаче денег мужчина был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Смоленской таможни и Следственного комитета.

Сейчас по факту дачи взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, расследование продолжается.

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