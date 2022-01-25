На Камчатке арестовали иностранца, вымогавшего 12,8 млн у бизнесменов

В Петропавловске-Камчатском суд заключил под стражу иностранца, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следователей, 24-летний мужчина вместе с сообщниками вымогал 12,8 миллиона рублей у шести предпринимателей за криминальное покровительство, а также на поддержку преступного сообщества. Тем, кто отказывался платить, он угрожал расправой и уничтожением имущества. Задержали злоумышленника и его подельников приехавшие по вызову полицейские.

В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере).