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25.01.2022 05:14
Рубрика: Происшествия

На Камчатке арестовали иностранца, вымогавшего 12,8 млн у бизнесменов

Текст: Ольга Коваль

В Петропавловске-Камчатском суд заключил под стражу иностранца, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На Кубани мужчину задержали по делу о вымогательстве 37 млн рублей

По версии следователей, 24-летний мужчина вместе с сообщниками вымогал 12,8 миллиона рублей у шести предпринимателей за криминальное покровительство, а также на поддержку преступного сообщества. Тем, кто отказывался платить, он угрожал расправой и уничтожением имущества. Задержали злоумышленника и его подельников приехавшие по вызову полицейские.

В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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