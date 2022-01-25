На Камчатке треть чиновников переведут на дистант из-за COVID-19

С 27 января в связи с распространением коронавируса на дистанционный режим работы перейдут не менее 30 процентов сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, в том числе и те, кто не является госслужащими. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Солодов, сообщила пресс-служба правительства края.

"Новым постановлением срок действия всех ограничительных мер на территории края продлен по 28 февраля 2022 года включительно", - уточнили в пресс-службе.

Последовать примеру исполнительных органов государственной власти Камчатского края рекомендовано всем работодателям региона, за исключением предприятий сферы ЖКХ и объектов жизнеобеспечения.

По последним данным краевого оперштаба, на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией в регионе находятся 200 человек, свободными в больницах остаются 70 коек.

В Камчатском крае действует масочный режим и система QR-кодов на предприятиях общепита, в учреждениях культуры и спорта, зданиях органов госвласти.