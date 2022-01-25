На остров Беринга экстренно доставят новую котельную

Во вторник из Петропавловска-Камчатского в район Алеутских островов отправилось судно с мобильной котельной на борту.

Она должна заменить вышедшую из строя из-за пожара котельную в селе Никольское, которое находится на острове Беринга. Путь займет несколько дней. Все это время в селе, жители которого остались без тепла, будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Такое решение принято накануне на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пожар в здании островной котельной потушили, но огонь повредил котлы, частично обрушилась кровля здания. Печи остались в рабочем состоянии, но восстановить котлы не удалось. В результате без отопления остались пять многоквартирных домов. Все жители пока находятся в своих квартирах. Температура на острове Беринга хоть и минусовая, но все же выше, чем на материковой Камчатке - около минус трех градусов. Электричество в домах есть, и люди согреваются калориферами.

Но, по данным местного управления МЧС, в поселке подготовлены пункты временного размещения людей в помещении спортзала Никольской средней школы и в местной гостинице. Село Никольское - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. Сначала туда хотели направить вертолет с обогревателями, но погода не позволила вылететь.

И хотя пока угрозы промерзания тепловых сетей там нет, судно "Калас" постарается преодолеть 775 километров от Петропавловска-Камчатского до острова Беринга за пару дней.