На острове Беринга после пожара в котельной ввели режим ЧС

После пожара в котельной села Никольское, расположенного на острове Беринга, в Алеутском округе Камчатского края ввели режим ЧС, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Такое решение было принято в связи с нарушением теплоснабжения в Никольском. В результате пожара в котельной без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, из них 31 ребенок. Электроснабжение села не нарушено", - говорится в сообщении пресс-службы.

В спортзале местной школы организован пункт временного размещения, людей также готова принять местная гостиница.

Из Петропавловска-Камчатского в Никольское должен вылететь вертолет МЧС России с калориферами для обогрева домов. Планируется также доставить судном мобильную котельную.

Пожар в котельной на улице Школьной в Никольском произошел 24 января в 16 часов местного времени. К 18 часам возгорание было локализовано, к полуночи - полностью ликвидировано. Никто не пострадал. Сгорела и частично обрушилась кровля котельной, пламенем повреждены внутренние помещения.

В Никольском, где проживают 718 человек, есть вторая котельная, которая снабжает теплом и электроэнергией основную часть зданий райцентра, включая соцобъекты.