Неизвестные "заминировали" аэропорт и школы на Сахалине

Во вторник по Сахалину вновь прокатилась волна "минирований". На этот раз правоохранители получили анонимные письма с угрозами в адрес аэропорта Южно-Сахалинска и некоторых школ.

Как сообщила пресс-служба авиаузла, в 8.45 по местному времени неизвестные сообщили о минировании одного из авиарейсов. На место незамедлительно выдвинулись оперативные службы. Эвакуация пассажиров не проводилась.

Зато пришлось отправить домой учеников пяти школ и одной гимназии в областном центре, рассказали в мэрии, добавив, что после проверки помещений уроки для учащихся второй смены все-таки состоятся.

Аналогичная ситуация в Корсакове - там тоже "заминировали" шесть образовательных учреждений. Ученики отпущены по домам, спецслужбы осматривают здания.

Напомним, рассылки с угрозами учебные заведения, детские сады и больницы региона получают каждый день начиная с 17 января. Ни одно из сообщений не подтвердилось.