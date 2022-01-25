Неизвестные "заминировали" аэропорт и школы на Сахалине

Новости

В Роспотребнадзоре сообщили о высокой доле детей среди заразившихся "омикроном" 04:30
На острове Беринга после пожара в котельной ввели режим ЧС 04:03
Байден оскорбил журналиста после вопроса об инфляции в США 03:57
Власти Греции объявили вторник выходным днем из-за снегопада 03:30
Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане 03:08
В Камеруне 6 человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций 02:44
Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе 02:05
Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки 01:26
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США 01:22
Сердар Азмун заболел коронавирусом 00:05
Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 24.01.2022
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 24.01.2022
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 24.01.2022
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 24.01.2022
В России впервые суд остановил работу из-за коронавируса 24.01.2022
СМИ: Президент Буркина-Фасо подал в отставку на фоне протестов и мятежа 24.01.2022
Прокуратура проверит видео с медведем в подмосковной квартире 24.01.2022
Во время стрельбы в Гейдельбергском университете скончалась студентка 24.01.2022
Британия отменяет 10-дневный карантин для прибывающих в страну без вакцины 24.01.2022
В Москве усилили санитарные проверки из-за ситуации с "омикроном" 24.01.2022
Бывший мэр Чикаго стал послом США в Японии 24.01.2022
Сенатор Башкин: Полномочия делегации России в ПАСЕ не оспорят 24.01.2022
Польша начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусью 24.01.2022
МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину 24.01.2022
Беглов анонсировал новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге 24.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 04:25
Рубрика: Происшествия

Неизвестные "заминировали" аэропорт и школы на Сахалине

Текст: Ольга Коваль

Во вторник по Сахалину вновь прокатилась волна "минирований". На этот раз правоохранители получили анонимные письма с угрозами в адрес аэропорта Южно-Сахалинска и некоторых школ.

Арестованные за "минирование" школьники Красноярска хотели сорвать уроки

Как сообщила пресс-служба авиаузла, в 8.45 по местному времени неизвестные сообщили о минировании одного из авиарейсов. На место незамедлительно выдвинулись оперативные службы. Эвакуация пассажиров не проводилась.

Зато пришлось отправить домой учеников пяти школ и одной гимназии в областном центре, рассказали в мэрии, добавив, что после проверки помещений уроки для учащихся второй смены все-таки состоятся.

Аналогичная ситуация в Корсакове - там тоже "заминировали" шесть образовательных учреждений. Ученики отпущены по домам, спецслужбы осматривают здания.

Напомним, рассылки с угрозами учебные заведения, детские сады и больницы региона получают каждый день начиная с 17 января. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Сообщения о лжеминированиях в России

Главное сегодня

Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене
ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу
Центр Гамалеи начинает испытания вакцины против коронавируса для детей
Песков: Нельзя игнорировать повышенную активность НАТО у границ России
"Газпром": Запасы газа в ПХГ Европы находятся на исторических минимумах
ВС РФ объяснил, когда судебная экспертиза повреждений автомобиля незаконна
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников