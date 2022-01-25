Скончался участник Высшей лиги КВН Булат Будацыренов

Стало известно о смерти участника Высшей лиги КВН Булата Будацыренова. Он скончался в Улан-Удэ в возрасте 29 лет. Об этом сообщил его коллега, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

"Печальная новость. Скоропостижно скончался Булат Будацыренов. От нас ушел брат, друг, товарищ, КВНщик...", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Карьеру КВНщика Будацыренов начал в команде "Пушкина, 8". Был чемпионом Республики Бурятия, вице-чемпионом лиги КВН "Азия", чемпионом Премьер-лиги, участвовал и в играх Высшей лиги в Москве. Работал редактором игр КВН на бурятском языке, реализовывал просветительские проекты.

"Булат - автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. Шутки, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех. Шутки, которые мог придумать человек с тонкой организацией души", - отметил Болотов.