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25.01.2022 08:53
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае большинство медиков может заразиться "омикроном"

Текст: Дина Непомнящая

Врачи Хабаровского края могут быть массово заражены новым штаммом коронавируса "омикрон". К такому неблагоприятному исходу готовятся в регионе.

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"При распространении "омикрона" может заболеть до 80 процентов медицинского персонала, так как они находятся в зоне риска", - цитирует "Интерфакс" заявление заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Чтобы избежать такой ситуации, главным врачам медучреждений рекомендуют позаботиться о вакцинации и ревакцинации своих сотрудников.

"Часть персонала перевести на дистанционный режим работы, это касается специалистов отделов кадров и бухгалтерии. На термометрию ставить студентов и волонтеров", - пишет Никонов в своем Telegram-канале.

Удаленной может стать и часть работы с больными. Так больничные листы теперь будут оформляться только дистанционно, без явки человека в поликлинику.

Фото: Олеся Курпяева
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Министр здравоохранения региона Юрий Бойченко отметил также, что на первичном этапе, когда требуется только поставить диагноз, с "ковидными" пациентами могут работать любые специалисты с медицинским образованием.

- Эту работу могут выполнять стоматологи, неврологи, любые специалисты. Просим их активно привлекать, обучить можно по краткосрочному курсу, есть готовые обучающие программы, - подчеркнул Бойченко.

Стоит отметить, что "омикрон" распространяется с достаточно высокой скоростью. Накануне в пресс-службе минздрава края корреспонденту "РГ" сообщали, что в регионе подтвердился только один случай заражения новым штаммом. Сегодня известно уже о нескольких таких пациентах. Всего же на лечении по COVID-19 находятся больше шести тысяч человек, из них около полутора тысяч госпитализированы.

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