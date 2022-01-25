В Хабаровском крае большинство медиков может заразиться "омикроном"

Врачи Хабаровского края могут быть массово заражены новым штаммом коронавируса "омикрон". К такому неблагоприятному исходу готовятся в регионе.

"При распространении "омикрона" может заболеть до 80 процентов медицинского персонала, так как они находятся в зоне риска", - цитирует "Интерфакс" заявление заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Чтобы избежать такой ситуации, главным врачам медучреждений рекомендуют позаботиться о вакцинации и ревакцинации своих сотрудников.

"Часть персонала перевести на дистанционный режим работы, это касается специалистов отделов кадров и бухгалтерии. На термометрию ставить студентов и волонтеров", - пишет Никонов в своем Telegram-канале.

Удаленной может стать и часть работы с больными. Так больничные листы теперь будут оформляться только дистанционно, без явки человека в поликлинику.

Министр здравоохранения региона Юрий Бойченко отметил также, что на первичном этапе, когда требуется только поставить диагноз, с "ковидными" пациентами могут работать любые специалисты с медицинским образованием.

- Эту работу могут выполнять стоматологи, неврологи, любые специалисты. Просим их активно привлекать, обучить можно по краткосрочному курсу, есть готовые обучающие программы, - подчеркнул Бойченко.

Стоит отметить, что "омикрон" распространяется с достаточно высокой скоростью. Накануне в пресс-службе минздрава края корреспонденту "РГ" сообщали, что в регионе подтвердился только один случай заражения новым штаммом. Сегодня известно уже о нескольких таких пациентах. Всего же на лечении по COVID-19 находятся больше шести тысяч человек, из них около полутора тысяч госпитализированы.