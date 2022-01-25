В Приморье при пожаре в пятиэтажке погибли два человека

В ходе тушения пожара в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Находке найдены тела двух погибших.

Погибшие - мужчины 1967 и 1958 годов рождения. Одного нашли на втором этаже дома, второго - во время эвакуации людей на четвертом, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступила спасателям в 11.42 по местному времени. Прибыв на место, они увидели пламя, вырывающееся из окна на втором этаже. Огонь полностью уничтожил комнату площадью 15 квадратных метров. При помощи автолестницы пожарные спасли пять человек.

- Фактором, способствующим развитию пожара, стало его позднее обнаружение, - рассказал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморью Роман Павлов.

В тушении были задействованы пять машин и 13 человек личного состава. Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются.