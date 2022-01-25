В жилом доме в Приморье взорвалась граната

В девятиэтажном жилом доме в городе Арсеньеве Приморского края взорвалась граната. В результате ЧП погиб один человек.

По данным СК по региону, смерть мужчины наступила в результате многочисленных травм и потери крови. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Тело было обнаружено в общем коридоре шестого этажа подъезда.

Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести, уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте произошедшего работают сотрудники экстренных служб, полиции, СК,- они выясняют подробности происшествии и опрашивают очевидцев.