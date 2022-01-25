Защита от пожаров подорожала в 2,4 раза

Больше 14 млрд рублей в этом году будет направлено на профилактику и тушение лесных пожаров, сообщает Рослесхоз. Почти в 2,4 раза больше, чем в 2021 году. Средства пойдут на увеличение наземного и авиационного патрулирования территорий, позволят нанять больше пожарных-десантников.

Это на 3 млрд больше, чем сгорело лесов в прошлом году. По предварительной оценке, 15 тысяч пожаров на 10 млн га обошлись в 11 млрд рублей. "Сравнивать оценку потерь от пожаров с расходами на их тушение сложно, - считает координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. - В подсчет включают только стоимость древесины на корню. Не учитывают повреждения экосистемы, а там суммы на несколько порядков выше, чем ущерб древесине". По его словам, если взять все потери прошлого года, то итоговая цифра может превысить 1 трлн рублей. Если включить в расчет ущерба еще и расходы на тушение, гибель в огне животных, стоимость сгоревшего имущества, а также компенсации родственникам погибших, сумма будет еще больше, добавляет директор института экологии ВШЭ Борис Моргунов. По его мнению, основная проблема борьбы с лесными пожарами - недостаток техники и кадров. Кроме того, он предлагает более внимательно оценивать изменения климата, которые сильно сказываются на лесопожарной обстановке.

В последние годы изменился ареал обитания сибирского шелкопряда. Эти лесные вредители переместились в Якутию, умерщвленная ими древесина высыхает, превращаясь в первоклассные дрова. Если с этим ничего не делать, то все дополнительные расходы на тушение могут быть бессмысленны, полагает Моргунов.

В последние три года самым горимым регионом России остается Якутия. Правда, на нее приходится и треть лесного фонда страны. Глава республики Айсен Николаев связал это с длинными волнами погоды, которые длятся в этих местах по 10-12 лет. "Первые признаки появились еще в 2016 году, так что скорого прекращения жары не ждем, хотя каждый раз надеемся, что аномалия пойдет на спад, - сказал Николаев. - Тем не менее готовимся по максимуму. Главная задача - быстро обнаруживать возгорания и тушить их в первые сутки. Потому что за 2-3 дня огонь может распространиться на десятки тысяч га и справиться с ним будет очень трудно". Следствием пожаров становятся задымления населенных пунктов, добавил Николаев. По его оценке, Якутск обволакивают дымы пожаров, происходящих за сотни и тысячи километров от города, куда непросто добраться даже вертолетом.

Кроме засушливой погоды - 95% возгораний в Якутии вызваны сухими грозами - и сильных ветров, тушить огонь мешал ковид. Лагеря собранных из разных регионов страны огнеборцев прошлым летом стали местами активного распространения коронавируса.

Если взять все потери прошлого года, то итоговая цифра превысит 1 трлн рублей

Всего в этом году бороться с лесными пожарами будут около 200 тысяч человек. Более точную информацию Рослесхоз обещает объявить в конце марта. Среди огнеборцев профессиональные лесные пожарные, работники арендаторов участков и спасатели МЧС.