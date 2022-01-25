2021 год Башкирская генерирующая компания (ООО "БГК") завершила с хорошими результатами. Электростанции холдинга выработали 20,6 миллиарда кВт*ч электроэнергии, что на 5,9 процента больше по сравнению с 2020 годом, отпуск тепловой энергии увеличился на 2 процента и составил 16 059 тысячи Гкал. Электростанции компании полностью выполнили свои обязательства по бесперебойному энергоснабжению потребителей и обеспечению надежности в Единой энергетической системе России. Достичь поставленных целей энергетикам позволили профессиональный и самоотверженный труд, своевременное техническое обслуживание и грамотная эксплуатация имеющегося оборудования.

Трое из шести Кармановской ГРЭС будут обновлены до 2026 года Фото: Пресс-служба ООО "БГК"

Вместе с решением тактических задач Башкирская генерирующая компания готовит крепкую основу для перспективного развития. Так, в 2022 -2026 годах инвестиции БГК в поддержание надежности и экономичности оборудования своих электростанций составят 32,7 миллиарда рублей. Инвестиционная программа БГК направлена прежде всего на повышение эффективности имеющегося оборудования. Компания ежегодно реализует такие проекты. Мощный импульс для дальнейшего обновления производственных мощностей дает участие БГК в правительственной программе модернизации тепловых электростанций (КОММод).

Новая программа была утверждена правительством РФ в 2019 году. Она позволит в течение 10 лет, начиная с 2021 года, модернизировать до 41 ГВт или около 25 процентов всей тепловой генерации в Единой энергетической системе России. Отбор проектов модернизации проводится на конкурсной основе. В приоритете - высоко востребованное в энергосистеме оборудование с высокими на текущий момент показателями износа. Одним из основных отборочных критериев является минимизация стоимости вырабатываемой электрической энергии для потребителей после реализации проектов.

БГК участвовала в этих конкурсах и в достаточно серьезных конкурентных условиях сумела доказать эффективность своих проектов суммарной мощностью 1356,4 МВт. Модернизация затронет шесть электростанций башкирской генерации, на которых будет модернизировано восемь турбин и пять генераторов.

На сегодня в числе участников программы модернизации - оборудование Кармановской ГРЭС, Уфимской ТЭЦ-2, Уфимской ТЭЦ-4, Приуфимской ТЭЦ, Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. После апгрейда этих генерирующих объектов увеличится их мощность, выработка и срок службы, снизятся удельные расходы топлива, что в свою очередь повысит экологичность энергопроизводства. Но главное - повысится надежность работы оборудования.

- Реализуя эти проекты, мы повышаем эффективность и производительность оборудования, снижаем потери и издержки, обеспечиваем более безопасные условия труда сотрудникам. Все это в конечном счете положительно отразится на надежности энергоснабжения потребителей. Мы намерены участвовать в последующих отборах по программе КОММод и прогнозируем, что модернизация объектов БГК в ее рамках позволит нам надежно и безаварийно работать в последующие 20 - 25 лет, - говорит генеральный директор ООО "БГК" Виктор Лариошкин.

Кроме того, КОММод - это большой вклад в отечественное машиностроение. Машиностроительный комплекс получает новые заказы на оборудование, что создает в промышленном секторе мультипликационный эффект.

На первом из проектов, включенных в правительственную программу, - энергоблоке N3 Кармановской ГРЭС, работы уже идут и завершатся к концу текущего года.

- Наши энергоблоки, изготовленные на отечественных заводах, проверены временем. Они отработали уже 50 лет, но имеют очень большой запас прочности и за все время работы зарекомендовали себя как надежное и высокоэкономичное оборудование в своем классе. Поэтому мы продолжаем их модернизацию, - говорит директор Кармановской ГРЭС Юрий Ковалев.

Первый этап модернизации энергоблока N3 был организован с ноября 2020 года по май 2021 года. Второй этап модернизации стартовал в декабре 2021 года и продолжится до декабря текущего года. Обновление основных элементов и деталей позволит увеличить срок службы оборудования, обеспечить его эффективную и безаварийную работу, снизить удельные расходы условного топлива на отпуск электроэнергии.

Производитель и поставщик оборудования, элементов и деталей для модернизации энергоблока - ПАО "Силовые машины". В соответствии с условиями договора, энергомашиностроительная компания также оказывает комплекс услуг, включая шеф-монтаж, шеф-наладку и участие в испытаниях модернизированного оборудования.

Генеральным подрядчиком проекта выступает ООО "Интер РАО - Инжиниринг", фактически работы на площадке выполняются силами подрядных организаций - Уфимского филиала ООО "КВАРЦ Групп", АО "Теплоэнергомонтаж", ООО "РЕМЭКС" и АО "МК "ЦЭТИ".

Кстати

Башкирская генерирующая компания - одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, входит в состав международного диверсифицированного холдинга ПАО "Интер РАО". Установленная электрическая и тепловая мощность компании - 4415 МВт и 8648 Гкал/ч. В объеме электрической и тепловой энергии, вырабатываемой в Республике Башкортостан, на долю БГК приходится 77 и 35 процентов соответственно.

Три из шести энергоблоков Кармановской ГРЭС будут обновлены до 2026 года.